(Pocket-lint) - Google semble avoir `` accidentellement divulgué sa prochaine paire découteurs sans fil ... à nouveau.

Le compte Android officiel sur Twitter a récemment tweeté une photo des "Pixel Buds A-Series" et a déclaré que les écouteurs "sont arrivés", comme la repéré 9to5Google . Le tweet, qui a également noté le "son de qualité et le couplage Bluetooth rapide" de Google derniers écouteurs, a depuis été retiré.

Le fait est que Google na pas encore annoncé officiellement les Pixel Buds A-Series, mais il nest pas étranger non plus de publier accidentellement à leur sujet en ligne. Le mois dernier, la société aurait envoyé un e-mail de marketing de masse aux utilisateurs de Nest - et il incluait une image des écouteurs sans fil qui navaient pas encore été dévoilés.

Recouverts de vert foncé, beaucoup ont remarqué que les nouveaux écouteurs ne faisaient pas encore partie de la gamme existante de Pixel Buds. Gardez à lesprit quil existe également des listes de la Federal Communication Commission américaine dun appareil de type Pixel Buds flottant, et il a également été signalé que Google travaillait sur une nouvelle paire découteurs.

On suppose que les Pixel Buds A-Series se situeront sous les Pixel Buds de deuxième génération de Google et seront vendus à un prix inférieur à celui du modèle standard de 179 $. Quant à la date à laquelle ils seront annoncés, Google I / O 2021 devrait démarrer dans deux semaines le 18 mai. Alors, peut-être que les Pixel Buds A-Series feront leurs débuts à la conférence.

Écrit par Maggie Tillman.