Google va-t-il lancer des Pixel Buds A plus abordables?

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Google travaille sur une paire de véritables écouteurs sans fil qui pourraient être plus abordables que son premier ensemble. Les nouveaux écouteurs seront appelés Pixel Buds A et seront disponibles en deux couleurs: blanc et vert.

La nouvelle est diffusée via 9to5Google et détaille quelques domaines dans lesquels les Pixel Buds A diffèrent de leurs prédécesseurs Pixel Buds 2 .

Visuellement, la forme et le design des têtes et du boîtier resteront probablement en grande partie inchangés, mais il y aura une différence de palette de couleurs.

Par exemple, on dit que le modèle blanc présente un design entièrement blanc, sans aucun des éléments noirs contrastés du modèle précédent.

De même, le modèle vert est censé être un vert pin plus foncé plutôt que le vert menthe subtil utilisé sur les Pixel Buds 2. Ce vert figurera à lintérieur de létui de chargement, ainsi que des embouts et des ailettes.

9to5 spécule que ces choix de couleurs pourraient être publiés afin de les faire correspondre au Pixel 5a supposé, de la même manière que les Pixel Buds correspondaient à la gamme Pixel 4 .

Comme vous vous en doutez, les Pixel Buds A auront les mêmes commandes tactiles pour les médias et pour le lancement de Google Assistant et les commandes ne changeront pas du tout selon le rapport.

Bien quaucun prix nait encore été annoncé, on sattend à ce quavec les écouteurs portant la désignation `` A , ce soit une paire découteurs moins chère, tout comme les Pixel 4a et Pixel 3a étaient moins chers que les Pixel 4 et Pixel 3. .

Il ny a pas de date de sortie revendiquée, mais nous devrions nous attendre à la voir ainsi que de nouveaux téléphones et produits Nest smarthome au cours des prochains mois.

Écrit par Cam Bunton.