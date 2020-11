Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En ce qui concerne les offres du Black Friday qui font frémir les sourcils, lorsque vous commencez à voir des réductions dans la centaine sur les smartphones récents, vous êtes susceptible dattirer notre attention.

B&H Photo a pris cette leçon à cœur, en prélevant 421 $ sur le prix du Google Pixel 4 XL, qui nest peut-être pas le dernier de la gamme Pixel, mais qui reste un produit phare assez récent.

Cela signifie que vous pouvez le récupérer pour seulement 479,00 $ au lieu de 899 $ , ce qui vous permet de payer un prix de milieu de gamme pour un téléphone nettement premium.

Le Pixel 4 XL bénéficie daméliorations légèrement typiques par rapport à son petit frère, le Pixel 4 standard, sous la forme dune batterie plus grosse et, évidemment, dun écran massif et époustouflant.

Il possède également cette matrice Soli innovante sur son écran, vous permettant dutiliser des gestes pour contrôler facilement le téléphone avec votre main, tandis que lexpérience Android native est aussi fluide que possible.

De plus, ce nest même pas une rétrogradation sur le nouveau Pixel 5, puisque Google a adopté une approche plus milieu de gamme pour le nouveau combiné - il sagit peut-être du téléphone le plus haut de gamme que Google fabrique depuis un certain temps.

Il possède également une gamme de caméras qui produit certaines des meilleures photos de tous les téléphones à ce jour, et possède toujours le brillant système de "squeeze-to-wake" pour lassistant Google que les gens ont trouvé super ergonomique.

En bref, cest un excellent prix pour un téléphone impressionnant, alors assurez-vous de le saisir pendant que vous le pouvez!

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Max Freeman-Mills.