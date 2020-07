Le lancement de Google Pixel Buds 2 au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les Google Pixel Buds sont maintenant disponibles à lachat au Royaume-Uni, après ce qui semble être un retard considérable.

Les nouveaux Pixel Buds ont été annoncés pour la première fois en octobre 2019, mais ils nont été lancés aux États-Unis quen avril 2020 - et il a fallu quelques mois de plus pour obtenir une version internationale plus large.

Il apparaît lentement dans les magasins du Royaume-Uni, par exemple, vous obtenez le Pixel Buds 2 chez John Lewis pour 179 £ .

Les Pixel Buds 2 prennent la véritable forme sans fil populaire, faisant évoluer la conception par rapport au prédécesseur filaire . Ils sont livrés dans un boîtier élégant qui offre 24 heures dautonomie ainsi que la charge sans fil Qi. Ils ont un indice IPx4, ils sont donc résistants à la transpiration.

Lune des choses les plus attrayantes à propos des Buds 2 est quils offrent un couplage rapide de Google avec des appareils Android. Cela vous permettra de connecter vos écouteurs presque instantanément, le Pixel obtenant un contrôle natif au niveau du système - tandis que dautres appareils Android auront une application.

Cela signifie également que vous pouvez facilement déplacer la connexion vers un autre appareil Android sans passer par la configuration Bluetooth laborieuse - tout comme lexpérience Apple AirPods .

Le Pixel Buds 2 peut également être utilisé avec liPhone ou toute autre source Bluetooth, mais vous devrez vous connecter manuellement.

La compétence clé des Buds est lintégration profonde avec Google. Il offre un accès transparent aux fonctionnalités de Google Assistant , qui surpasse les autres écouteurs Google Assistant. Il vous alertera des notifications et les lira, ainsi que vous donnera la possibilité de répondre dans certains cas.

Il sinterface également avec Google Translate, vous permettant dobtenir de laide lorsque vous êtes dans un autre pays, de travailler avec lapplication Translate sur votre téléphone pour des traductions en temps réel. Bien sûr, vous pouvez dabord lancer Assistant simplement en disant "Hey Google" ou "Ok Google".

Initialement, les Google PIxel Buds seront disponibles en Clearly White, avec Almost Black à venir plus tard dans lannée. Ils seront disponibles pour 179 £.