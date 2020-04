Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a décidé de refaire les Pixel Buds et lance maintenant le modèle de deuxième génération, à commencer par une version américaine.

Les écouteurs originaux étaient meh. Nous les avons surnommés Pixel Duds lors de leur lancement en 2017. Bien que la plupart des critiques naient pas de bonnes choses à dire sur la première paire découteurs sans fil de Google, Google nest pas prêt à quitter lespace des écouteurs. Au lieu de cela, il essuie lardoise et lance une nouvelle paire de Pixel Buds. Il sagit dun modèle de deuxième génération, mais ils ne sappellent pas Pixel Buds 2. Ce ne sont que des Pixel Buds.

1/3 Google

Disponibles à lachat aux États-Unis dans Clearly White pour commencer, les nouveaux écouteurs arborent un design entièrement nouveau. Ils sont en forme de bouton, avec un G gravé et sont livrés avec des pointes en trois tailles dans la boîte. Il y a aussi une petite aile en silicone amovible pour les maintenir en place.

Les Buds eux-mêmes offrent des commandes tactiles sur leur surface: Appuyez pour lire / mettre en pause les médias ou répondre aux appels; appuyez deux fois pour sauter la piste, mettre fin aux appels, arrêter lassistant; appuyez trois fois pour revenir à la piste précédente et rembobiner; et faites glisser vers lavant ou vers larrière pour régler le volume.

Google a déclaré que les nouveaux Pixel Buds devraient disposer de 24 heures avec le boîtier. Cest un boîtier ovale blanc qui souvre avec un rabat et a des accents noirs autour du couvercle. Il y a aussi un port USB-C en bas - les Buds peuvent également se charger sans fil - et un bouton de couplage à larrière. Vous verrez également un voyant de charge sur le boîtier lui-même - Google a déclaré que blanc signifie plein et orange est pour batterie faible.

1/3 Google

Ouvrir le boîtier avec les Pixel Buds dans invite une boîte de dialogue à apparaître sur les téléphones Pixel et autres appareils fonctionnant sous Android 6.0 ou version ultérieure. Cela démarre un processus dappairage instantané, puis une fois enregistré, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle avec des détails sur vos autres appareils.

Il ny a pas dannulation de bruit active, mais il y a une intégration "Hey Google" (activée par la voix ou un appui long avec un doigt). À 179 $, les nouveaux Pixel Buds sont clairement des milieu de gamme et une mise à niveau majeure du modèle dorigine.