Un brevet officiel de Google a été trouvé qui montre une paire découteurs sans fil Pixel Buds de nouvelle génération, mais étrangement pas les Pixel Buds 2 imminents.

Au lieu de cela, il est suggéré que la conception montrée dans le dépôt de brevet soit pour le Pixel Buds 3 - ne devrait pas voir le jour pendant au moins une autre année.

Le brevet a été déposé en Chine auprès de la National Intellectual Property Administration (CNIPA) du pays et trouvé par 91Mobiles. Il montre une petite paire découteurs arrondie - plus petite, en fait, que les nouveaux Pixel Buds annoncés par Google en octobre dernier .

Il ny a pas dailettes sur les embouts, pour commencer, et le nouveau design semble encore plus petit et plus ergonomique que de nombreux concurrents, y compris les AirPod dApple.

Bien sûr, ce nest quun brevet et beaucoup ne voient jamais la lumière du jour. De plus, il ny a aucune indication de spécifications ni de date de sortie et de prix. Par conséquent, vous pourriez être mieux servi en achetant les nouveaux vrais Pixel Buds sans fil quand ils apparaîtront finalement - ce qui serait le cas cet été.

Après tout, ils ont une excellente autonomie revendiquée de cinq heures, étendue à 24 heures grâce à létui de chargement.

Et, comme ils coûteront 179 $, ils sont à des prix très compétitifs.