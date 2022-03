Qu'est-ce que Dyson Zone et comment fonctionnent les écouteurs purificateurs d'air ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a ses doigts dans une autre tarte, faisant ses premiers pas dans la technologie portable avec les écouteurs supra-auriculaires purificateurs d'air Dyson Zone, ajoutant à ses portefeuilles de soins capillaires, de ventilateurs et d'aspirateurs.

La société a annoncé les écouteurs en mars 2022 et bien qu'ils ne soient pas encore disponibles à l'achat, c'est tout ce que vous devez savoir sur leur fonctionnement, la technologie et les fonctionnalités qu'ils offrent et à quoi ils ressemblent car Pocket-Lint a eu la chance de essayez-les avant qu'ils ne soient annoncés.

Casque purificateur d'air avec ANC

Visière à fixation magnétique

Le Dyson Zone est un casque purificateur d'air qui aspire l'air autour d'un utilisateur à travers les oreillettes du casque, le fait passer à travers le système de filtration qui est également intégré dans les oreillettes et l'expulse par l'avant du casque à travers le maillage. section à l'intérieur de la visière qui se fixe magnétiquement au bas du casque.

Dyson affirme que la zone Dyson est efficace à 97 % pour faire entrer de l'air pur dans les poumons et qu'elle le fait via une livraison sans contact, créant une zone d'air dans laquelle l'utilisateur peut puiser. Bien sûr, ce n'est pas seulement l'air filtré qu'offre la Dyson Zone, son autre objectif est de fournir un son de haute qualité avec suppression active du bruit, c'est donc un appareil deux en un.

Air pollué aspiré à travers le filtre électrostatique dans les oreillettes

Le filtre à charbon potassique purifie l'air

L'air passe par le compresseur

Air livré sans contact via deux canaux dans la visière

Les écouteurs purificateurs d'air Dyson Zone ont duré six ans avec plus de 500 prototypes et on nous a dit que le plus grand défi du produit était la miniaturisation. Les deux oreillettes comportent deux moteurs en leur sein et ceux-ci seraient les plus petits moteurs développés par Dyson, mais ils ne sont pas la seule chose en jeu pour fournir de l'air pur à l'utilisateur.

Tout d'abord, la technologie de filtration électrostatique capture 99 % de la pollution par des particules aussi petites que 0,1 micron, telles que la poussière, le pollen et les bactéries, tandis qu'un filtre à charbon enrichi en potassium capture les gaz de la ville comme le NO2, le SO2 et l'O3.

L'air est entraîné autour de l'utilisateur vers l'extérieur de chaque oreillette à travers le carénage du filtre avec le filtre électrostatique chargé négativement attirant les particules, tandis que le filtre à potassium nettoie l'air qui passe.

L'air entre ensuite dans le compresseur, où vous trouverez les plus petits moteurs de Dyson, et enfin il est évacué par les deux canaux de la visière, fournissant de l'air purifié sans contact au nez et à la bouche de l'utilisateur. Les retours sculptés sur la visière sont conçus pour s'assurer que le flux d'air purifié est maintenu près du nez et de la bouche et dilué le moins possible par les vents latéraux externes.

3 modes ANC

4 modes de filtration

Plus de fonctionnalités via l'application Dyson Link

Couvre-visage personnalisé inclus

Les écouteurs supra-auriculaires purificateurs d'air Dyson Zone offrent à l'utilisateur un air purifié et filtré, ainsi qu'un son de haute qualité. C'est leur objectif principal et une description très simplifiée, bien qu'il existe également de nombreuses autres fonctionnalités à bord.

Tout d'abord, il existe trois modes d'annulation active du bruit, consistant en Isolation, Conversation et Transparence. Le mode d'isolation offre le plus haut niveau d'annulation active du bruit. Le mode conversation s'active automatiquement lorsque vous baissez la visière, en désactivant la filtration pour économiser la batterie et en mettant le son en pause.

La transparence vous permet d'être conscient de votre environnement tout en restant capable d'écouter de l'audio. Vous pouvez accéder au mode Transparence en appuyant deux fois sur le côté de l'une ou l'autre des oreillettes.

Il existe alors quatre modes de purification, composés de bas, moyen, haut et auto. Low est conçu lorsque vous êtes assis, medium lorsque vous marchez dans la rue et high lorsque vous êtes dans le métro de Londres par exemple. Auto quant à lui, utilise les accéléromètres du casque pour suivre votre respiration et vos efforts et basculer entre bas, moyen et haut en conséquence.

La Dyson Zone est liée à l'application Dyson Link, qui est la même application à laquelle les autres produits Dyson , comme ses ventilateurs, sont connectés. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent non seulement régler les préférences d'égalisation pour l'audio, mais ils peuvent également désactiver le limiteur de volume.

Du côté de la filtration, les utilisateurs peuvent entrer leur emplacement dans l'application afin d'avoir une meilleure idée du moment où le filtre peut avoir besoin d'être changé. Une fois que vous avez entré les détails de votre emplacement, l'application Dyson Link recueillera des informations sur la qualité de l'air de votre emplacement afin de déterminer quand le filtre devra être remplacé.

La Dyson Zone est également livrée avec un accessoire de revêtement de visage FFP2 dans la boîte qui s'insérera dans la visière, et il y a également une brosse de nettoyage dans la boîte. Les écouteurs Dyson Zone se connectent à votre appareil via Bluetooth.

Dyson n'a pas révélé toutes les spécifications des écouteurs purificateurs d'air Dyson Zone, mais voici un résumé de ce que nous savons jusqu'à présent :

11 microphones pour ANC et PA

Cavité de haut-parleur rigide

Haut-parleur 40 mm

Égaliseurs adaptables via l'application Dyson Link

Autonomie de la batterie de plus de 40 heures avec ANC

Batterie de 4 heures avec mode de filtration faible

2,5 heures de batterie en mode filtration moyenne

1,5 heures de batterie en mode haute filtration

Chargement rapide via USB Type C - 60 % en 20 minutes

Espérance de filtre d'un an pour les gros utilisateurs au Royaume-Uni/Europe

Conception haut de gamme

Grande qualité sonore

Facilité d'utilisation

L'air filtré est rafraîchissant

Nous avons essayé les écouteurs Dyson Zone en mars 2022 avant leur annonce. Leur design est certainement accrocheur et fera certainement tourner les têtes dans la rue. En termes de qualité, la Dyson Zone offre tout ce que vous attendez d'un produit Dyson.

Les matériaux utilisés sont de première qualité et la finition est considérée. Les écouteurs eux-mêmes ont une belle construction et bien que les oreillettes soient plus épaisses que vos écouteurs supra-auriculaires moyens, en raison du système de filtre, elles ont l'air bien.

La visière est un peu moins chère, bien que la palette de couleurs corresponde à celle des écouteurs. Le mécanisme de fixation magnétique fonctionne également bien, s'enclenche facilement, ainsi que se rabat facilement pour la conversation et il semblait que le masque qui l'accompagnait était facile à insérer également si nécessaire.

Il y a un joystick sur le casque pour le contrôle - ce que nous avons adoré - et il y a aussi un bouton de flux d'air, vous permettant de changer entre les différents modes. Les batteries sont intégrées dans le bandeau réglable et les écouteurs sont chargés via USB Type-C.

En termes de qualité sonore, les écouteurs Dyson Zone sont excellents sur la base de notre première expérience avec eux et la suppression active du bruit fonctionne à merveille. Nous avons été impressionnés par la qualité et nous sommes ravis de les tester correctement.

La visière et le flux d'air purifié étaient également rafraîchissants, même si nous sommes impatients de voir à quel point cela fonctionne bien à l'extérieur et aussi à quel point vous vous sentez idiot de le porter.

Automne 2022

Dyson a déclaré que les écouteurs Dyson Zone seront disponibles à partir de l'automne 2022. Il a également déclaré que les horaires varieront selon la géographie, il se peut donc que certains pays voient une version ultérieure ou antérieure.

À confirmer

Dyson n'a pas encore annoncé le prix des écouteurs purificateurs d'air Dyson Zone, même si nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient bon marché. Nous mettrons à jour cette fonctionnalité dès que nous aurons plus d'informations sur le prix.

Écrit par Britta O'Boyle.