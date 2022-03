Dyson Zone est à la fois un purificateur d'air et un casque supra-auriculaire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a annoncé son premier pas dans le secteur de la technologie portable avec le Dyson Zone - une paire d' écouteurs supra-auriculaires purifiant l' air. Oui, tu l'as bien lu.

La Dyson Zone a été créée il y a six ans avec plus de 500 prototypes, et le résultat final est une paire d'écouteurs haut de gamme qui offrent des fonctionnalités telles que l'annulation active du bruit (ANC), mais plus particulièrement, une visière purificatrice d'air à fixation magnétique qui offre un filtre flux d'air vers le nez et la bouche.

Les écouteurs supra-auriculaires comportent deux moteurs dans chaque oreillette, ainsi qu'une technologie de filtration électrostatique qui aspire l'air de l'extérieur et est censée capturer 99 % de la pollution par les particules aussi petites que 0,1 micron, comme la poussière, le pollen et les bactéries. Il y a aussi un filtre à charbon enrichi en potassium dans les oreillettes pour capturer les gaz de la ville.

Deux flux d'air purifié sont ensuite délivrés au nez et à la bouche sans contact à travers la visière qui s'insère facilement sous chaque oreillette et repose sur le visage.

Il existe quatre modes de purification de l'air : faible, moyen, élevé et automatique. Faible est conçu pour lorsque vous êtes assis, moyen pour lorsque vous marchez dans la rue, élevé pour lorsque vous êtes dans le tube et automatique utilisera les accéléromètres dans les écouteurs pour déterminer le meilleur mode en fonction de votre respiration et niveaux d'effort.

En termes de capacités audio, la Dyson Zone propose trois modes ANC, comprenant Isolation, Conversation et Transparence. Le mode Isolation offre le plus haut niveau d'ANC, tandis que le mode Conversation s'active automatiquement lorsque vous plongez la visière, désactivant la filtration de l'air pour économiser la batterie et amplifier la conversation. Le mode Transparence vous permet d'être conscient de l'environnement, comme les sirènes.

La Dyson Zone peut être utilisée comme prévu avec la visière attachée, offrant une filtration audio et de l'air en un. Il peut également être utilisé pour l'audio uniquement avec la visière retirée, et il y a également des revêtements faciaux dans la boîte, y compris un revêtement facial conforme à la FFP2, qui peut être fixé à la visière.

Les écouteurs purificateurs d'air Dyson Zone seront disponibles en ligne à partir de l'automne 2022 et dans les Dyson Demo Stores. Le prix n'a pas encore été révélé.

