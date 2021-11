Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les vrais écouteurs sans fil sont devenus un gros problème , mais certaines grandes marques audio ont attendu leur temps avant dentrer sur le marché. Denon est lune de ces entreprises, qui a attendu jusquà présent pour révéler un duo de modèles TWS - le tout premier de la marque.

Il y a lentrée Denon Wireless Earbuds (AH-C630W), ainsi que les Denon Noise Cancelling Earbuds (AH-C830NCW) - qui, dans le cas de ces derniers, ajoutent la technologie active de suppression du bruit (ANC), comme nom du produit rend parfaitement clair.

Les deux modèles sont classés IPX4 pour la résistance à leau, ce qui les rend pratiques pour les vêtements décontractés ou pendant les entraînements sous la pluie. Les écouteurs antibruit disposent également de Google Fast Pair pour un jumelage double-rapide dappareils Android.

Les deux modèles ne sont pas identiques mais avec et sans ANC, car les pilotes à lintérieur diffèrent également. Le C630W est doté de pilotes de 10 mm, tandis que le C830NCW est doté de pilotes plus grands de 11 x 10 mm, ainsi que de microphones intégrés pour permettre lANC et la formation de faisceau pour les appels vocaux.

La plus grande échelle des écouteurs antibruit signifie également une plus grande autonomie de la batterie, à six heures par charge (24 heures au total à partir de létui inclus), tandis que les écouteurs sans fil Denon offrent quatre heures et demie par charge (18 heures au total avec laffaire).

Les écouteurs antibruit Denon (AH-C830NCW) seront au prix très raisonnable de 139 £//€/$ 159, tandis que les écouteurs sans fil Denon (AH-C630W) sont encore plus abordables à 89 £//€/$ 99 si vous ne le faites pas. Je me fiche de la technologie ANC.

Ce type de prix compétitif, ainsi que la force de la marque Denon, devraient constituer une option convaincante sur ce marché en constante évolution. Les deux modèles sont également disponibles dans des finitions noires ou blanches, conservant lesthétique classique de Denon.