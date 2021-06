Cambridge Audio propose pour la première fois ses écouteurs Melomania 1+ à prix réduit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les écouteurs Cambridge Audio Melomania 1+ offrent un son clair et net dans un boîtier petit et léger. Et pour la première fois, Cambridge Audio propose les écouteurs Melomania 1+ en vente au prix de 99,95 £ / 109,95 € (initialement 119,95 £ / 129,95 €). Voir laffaire ici.

Certaines caractéristiques distinguent les écouteurs Melomania 1+. Tout dabord, 45 heures de temps de lecture sont assez importantes (les écouteurs ont neuf heures sur une seule charge), mais la qualité audio est ce que vous recherchez avec ces écouteurs.

Les haut-parleurs de 5,8 mm tiennent chacun dans un petit bourgeon de 4,6 g et offrent une autonomie de lecture impressionnante de 9 heures sur une seule charge (le boîtier offre une autonomie totale de 45 heures). Vous pouvez également personnaliser les paramètres dégalisation via lapplication incluse.

Vous obtenez une charge rapide USB-C lorsque cela finit par sépuiser, ce qui est idéal. Ils sont disponibles en blanc ou noir, utilisent Bluetooth 5.0 (prise en charge AAC et aptX) et ont des oreillettes de plusieurs tailles pour un bon ajustement.

Écrit par Claudio Rebuzzi.