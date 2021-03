Cambridge Audio Melomania 1+ est une modification des véritables écouteurs sans fil à succès

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme beaucoup dautres, nous étions de grands fans des véritables écouteurs sans fil Melomania de Cambridge Audio sortis en 2019, notamment lexcellente qualité sonore.

Maintenant, Cambridge Audio les a réorganisés - les nouveaux écouteurs Melomania 1+ disposent de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment le contrôle des applications et des paramètres dégalisation personnalisables. La finition grise a maintenant été remplacée par un blanc éclatant tandis que le noir est inchangé. La charge rapide USB-C est désormais prise en charge.

Les écouteurs conservent également ce qui était génial avec les originaux, avec Bluetooth 5.0 (prise en charge AAC et aptX), des pilotes de 5,8 mm et une protection IPX5 contre la pluie et la transpiration. Encore une fois, chaque bourgeon est super léger à 4,6 g et la durée de vie de la batterie est de 45 heures (les écouteurs ont neuf heures sur une seule charge). Les écouteurs sont également désormais livrés avec des embouts en mousse à mémoire de forme moyenne et grande.

Le timing de la nouvelle version est intéressant car ils viennent juste après le Melomania Touch, une paire complètement différente de vrais écouteurs sans fil que nous avions supposés être la suite principale du Melomania original. Le nouveau 1+ dispose également du mode High Performance Audio du Melomania Touch.

Encore une fois, nous avons adoré le son du Melomania Touch , mais ils ont souffert de problèmes de connexion alors que les commandes tactiles nétaient pas si pratiques.

Le véritable marché du sans fil est devenu un peu plus compliqué depuis que Cambridge Audio y est entré et la concurrence est plus féroce que jamais, il sera donc intéressant de voir comment le 1+ sintègre.

Écrit par Dan Grabham.