Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cambridge Audio nous a tous surpris avec ses véritables écouteurs sans fil Melomania 1 de première génération lors de leur lancement. Pour le prix, ils offraient un son incroyable et une autonomie presque incroyable.

Maintenant, pour la deuxième génération, la société a augmenté dun cran. La société audio britannique a annoncé le Melomania Touch, et il monte la barre dans presque tous les départements.

Alors que le modèle de première génération ressemble à de minuscules fléchettes en mousse, le nouveau modèle est plus grand et est conçu pour sintégrer plus naturellement dans les courbes et les rainures de votre oreille.

Le fabricant affirme avoir mis au point cette conception après avoir examiné les points de données de plus de 3000 formes et tailles doreille de personnes différentes pour proposer une conception qui offre un confort et une suppression passive efficace du bruit. Ils sont également légers à seulement six grammes chacun.

Ils sont livrés avec des embouts supplémentaires et des ailettes intra-auriculaires pour offrir un ajustement plus sûr à ceux qui le souhaitent, et ils sont protégés contre les éclaboussures et la transpiration grâce à une certification IPX4.

Comme leur nom lindique, les écouteurs sont dotés de commandes tactiles à lextérieur des écouteurs que Cambridge Audio appelle `` intuitives . Ils promettent également un son et une autonomie de batterie époustouflants qui surpassent à peu près tous les autres bourgeons.

Dans son mode basse consommation, les écouteurs eux-mêmes peuvent passer 9 heures de lecture de musique avant de devoir être remis dans leur étui. Le boîtier offre 41 heures de lecture de musique supplémentaire, ce qui porte le total à 50 heures, ce qui est pratiquement le double de la norme de lindustrie.

Si vous les basculez en `` Mode audio haute performance , vous obtenez moins dautonomie de la batterie, mais même cela semble vraiment prometteur. Hors du boîtier dans ce mode, vous obtiendrez 7 heures de musique, avec 33 heures supplémentaires dans le boîtier, soit un total de 40 heures.

En ce qui concerne le son, laudio est fourni par une paire de pilotes 7 mm contenant du graphène, en plus de Bluetooth 5.0 et de la prise en charge à la fois de AAC et daptX. Ils utilisent également Clear Voice Capture de Qualcomm pour garantir une suppression efficace du bruit pendant les appels vocaux.

Pour contrôler laudio et dautres fonctionnalités, une application iPhone et Android sera disponible en téléchargement gratuit. Vous pourrez régler légaliseur et le mode de transparence qui vous permet dentendre ce qui se passe autour de vous.

Melomania Touch sera mis en vente à partir du 1er janvier 2021, et sera disponible sur Amazon et auprès de Cambridge Audio directement et ne coûtera que 129,95 £ au Royaume-Uni, ou 149,95 $ / 139,95 € aux États-Unis et en Europe.

Écrit par Cam Bunton.