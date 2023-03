Après la super variante James Bond 007 de ses écouteurs sans fil Px8, Bowers & Wilkins se tourne vers l'industrie automobile. Elle s'est associée au constructeur britannique de supercars McLaren pour créer le B&W Px8 McLaren Edition.

Doté des mêmes spécifications audiophiles que le casque ANC standard, auquel nous avons attribué cinq étoiles dans notre test, le McLaren Edition arbore la couleur caractéristique du constructeur automobile - une finition gris galvanique et des reflets orange papaye.

L'orange, en particulier, est célèbre pour être apparu sur les premières voitures de course F1 de la marque.

En termes de performances audio, les écouteurs Px8 prennent en charge la technologie sans fil adaptative aptX de Qualcomm pour une transmission quasiment sans perte à partir d'une source activée. Ils sont également équipés de la technologie Bluetooth 5.0 et offrent une autonomie de 30 heures.

Chaque oreille est équipée d'une unité d'entraînement Carbon Cone de 40 mm, qui est inclinée pour offrir une scène sonore avant plus large que celle de nombreux équivalents.

Ils se connectent à des appareils Android ou iOS via l'application Bowers & Wilkins Music et sont dotés de six microphones qui mesurent le son ambiant pour l'annuler et le bloquer sans impacter l'expérience de lecture.

" Nous sommes ravis de dévoiler le Px8 McLaren Edition, qui s'appuie sur la collaboration primée et de longue date entre McLaren et Bowers & Wilkins. La philosophie commune consistant à repousser les limites, à innover et à rechercher la perfection se retrouve dans tous les produits sur lesquels les deux marques ont collaboré jusqu'à présent", a déclaré George Biggs, directeur des ventes et du marketing de McLaren.

La Px8 McLaren Edtion de Bowers & Wilkins est disponible dès maintenant sur le site Web de B&W, sur la boutique en ligne de McLaren et chez certains détaillants, au prix de 699 £. $799, €799.