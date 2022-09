Le Px8 de Bowers & Wilkins est un casque ANC phare dans tous les sens du terme.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins a présenté sa dernière génération d'écouteurs ANC Px7 en début d'année, avec la paire phare Px7 S2, mais aujourd'hui, il va encore plus loin.

Les écouteurs sans fil à réduction active du bruit Px8 de Bowers & Wilkins sont les plus haut de gamme que la marque ait jamais fabriqués, avec des cônes en carbone ultra-haute résolution sur mesure, des matériaux de luxe et une prise en charge audio haute résolution qui font oublier leur côté pratique et leur portabilité.

Une unité d'entraînement à cône en carbone de 40 mm se trouve dans chaque oreille, inclinée vers l'avant pour une scène sonore plus large. Il s'agit d'une technologie inspirée des haut-parleurs de la série 700 de la marque.

Ils sont capables d'une réponse ultra-rapide et d'une faible distorsion sur toute la gamme de fréquences, et sont donc capables de fournir une représentation sonore de niveau audiophile. B&W affirme qu'ils offrent " la meilleure qualité sonore " qu'il ait été possible d'obtenir avec des écouteurs sans fil.

La technologie Qualcomm aptX Adaptive est présente pour une transmission Bluetooth quasiment sans perte, tandis que l'USB-C et le mini-jack 3,5 mm sont également présents, pour ceux qui préfèrent parfois une connexion filaire.

La technologie d'annulation du bruit utilise six microphones, dont deux mesurent la sortie de chaque unité d'entraînement, deux réagissent au son ambiant et deux sont dédiés à la clarté de la voix pour les appels. Cela inclut la réduction du vent.

La fabrication des écouteurs Px8 est améliorée par rapport à la paire Px7 S2 grâce à l'utilisation de cuir nappa et d'une structure de bras en aluminium moulé. Deux options de couleur sont disponibles : cuir noir et bronzé.

L'autonomie de la batterie est annoncée comme pouvant atteindre 30 heures, avec une charge rapide permettant sept heures de lecture après seulement 15 minutes.

Les écouteurs sans fil Bowers & Wilkins Px8 ANC sont disponibles dès maintenant, au prix de 599 £ / 699 € / 699 $.

Écrit par Rik Henderson.