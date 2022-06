Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins a dévoilé le successeur de son casque ANC sans fil Px7, acclamé par la critique.

Les écouteurs supra-auriculaires B&W Px7 S2 conservent de nombreuses caractéristiques du dernier modèle, mais y ajoutent de nombreuses améliorations.

Ils sont dotés d'une technologie d'annulation active du bruit améliorée, avec un nouvel algorithme permettant de mieux bloquer les sons ambiants. Les microphones pour les appels vocaux ont également été améliorés, avec un processeur de son numérique pour plus de clarté.

Les changements les plus significatifs sont peut-être un retour à l'esthétique plus conventionnelle de Bowers & Wilkins, avec des plaques décoratives en aluminium surélevées à l'extérieur de chaque oreille et une pression moindre sur l'arceau pour un ajustement plus confortable.

Les oreillettes ont également été adoucies, ce qui améliore le confort et l'isolation phonique.

Les écouteurs sont équipés d'un nouveau haut-parleur en biocellulose de 40 mm pour chaque oreille, avec un temps de réponse plus rapide et une distorsion plus faible.

Le codec de streaming adaptatif aptX de Qualcomm est pris en charge (via Bluetooth 5.0), tandis que la recharge et la connectivité audio filaire sont assurées par les câbles USB-C inclus (un vers une prise jack 3,5 mm).

L'autonomie de la batterie est la même que celle du modèle précédent - 30 heures de lecture selon les estimations - bien que les écouteurs Px7 S2 prennent en charge une charge plus rapide. Ils peuvent désormais offrir sept heures d'écoute pour seulement 15 minutes de charge, et il ne faut que deux heures pour charger le casque à partir du plat.

Le casque Px7 S2 de Bowers & Wilkins est disponible dès maintenant, en gris, bleu et noir, au prix de 379 £ / 429 € / 399 $.

B&W lancera également une paire d'écouteurs ANC sans fil plus haut de gamme dans le courant de l'année : le Bowers & Wilkins Px8. Nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet dès que possible.

Écrit par Rik Henderson.