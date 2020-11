Découvrez ces réductions de prix importantes sur les écouteurs Bowers & Wilkins

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a des réductions de prix importantes sur les écouteurs intra-auriculaires Bowers & Wilkins ce Black Friday

Les écouteurs supra-auriculaires Bowers & Wilkins PX5 sont disponibles pour 139 £ à partir de 269 £ . Cest 130 £ de réduction! Ces oreillettes élégantes sont dotées de la dernière technologie de suppression adaptative du bruit et de 25 heures dautonomie. Une charge rapide de 15 minutes vous offre environ cinq heures de lecture.

Et puis les écouteurs sans fil à réduction de bruit PI4 sont passés de 269 £ à 99 £ , encore une fois une réduction considérable. Ils sont disponibles en noir, argent et or et sont conçus par la même équipe que les haut-parleurs 800 Diamond utilisés dans les studios Abbey Road. Une charge vous donne 12 heures dautonomie, alors quil existe également une fonction de charge rapide.

Ces offres sajoutent à la forte réduction de 130 £ sur les écouteurs supra-auriculaires PX7, contre environ 350 £ . Ils sont également disponibles en trois couleurs, ont un ANC adaptatif et disposent de pilotes de 43 mm pour un son puissant.

Écrit par Dan Grabham.