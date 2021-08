Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cinq ans après la sortie du très apprécié casque supra-auriculaire QC35, Bose a enfin annoncé un successeur - et non, nous ne parlons pas du QC35 II .

Aujourdhui, le géant de laudio du Massachusetts a dévoilé le Bose QC45, qui, bien quil ressemble aux modèles précédents, propose une gamme de petites améliorations pour rendre lexpérience globale beaucoup plus satisfaisante.

Le premier est une mise à niveau du département de la batterie, où Bose dit que les nouveaux QC45 peuvent durer sans fil jusquà 24 heures avec une seule charge, une belle augmentation par rapport à la durée dutilisation maximale annoncée précédemment de 20 heures.

Lun des ajouts intéressants à propos des écouteurs intra-auriculaires de Bose est quils ont toujours proposé une méthode de sauvegarde câblée, ce qui signifie que même si vous manquez de jus, vous pouvez toujours en tirer un bon temps découte. La technologie dannulation active du bruit (ANC) Mind ne fonctionne que lorsque vous disposez dune connexion Bluetooth et dune certaine charge de la batterie.

La nouveauté cette année est le mode AWARE, qui ressemble beaucoup au mode Transparence dApple sur les gammes AirPods Pro et Max. Ces modes vous permettent de continuer à écouter votre musique avec une transmission audio transmise via les micros externes dans vos oreilles - vous permettant dentendre plus clairement le monde extérieur si vous avez besoin davoir une conversation rapide avec un commis de magasin ou dêtre un peu plus alerte lorsque traverser une intersection achalandée.

Enfin, la société passe également du Micro-USB à lUSB-C et affirme quune charge de 15 minutes peut offrir jusquà deux heures découte.

Les écouteurs Bose QC45 sont disponibles en précommande avec une sortie le 23 septembre pour 329 $ aux États-Unis. Les informations sur une sortie au Royaume-Uni nont pas encore été révélées.