Les nouveaux écouteurs Bose QuietComfort 45 sont presque arrivés

(Pocket-lint) - Une mise à jour du casque Bose QuietComfort 35 II à annulation active du nez (ANC) semble être à venir, et à en juger par la série de fuites que nous avons vues au cours des dernières semaines, cette date de sortie pourrait arriver beaucoup plus tôt que tard. .

Avec la saison des fêtes qui approche à grands pas, il nest pas surprenant que Bose veuille mettre ces unités mises à jour sur les étagères des magasins (numériques) dès que possible. En termes doffre de fonctionnalités tentantes pour vous inciter à les acheter, Bose a quelques astuces dans son sac.

Principalement, ces nouveaux QuietComfort 45 devraient avoir une batterie physiquement plus petite, avec une réduction du bloc dalimentation de 490 mAh à seulement 465 mAh, cependant, les optimisations globales de lefficacité permettront à ces modèles de durer encore plus longtemps que leurs prédécesseurs, bondissant de 20 heures dutilisation à 24 heures attendues sur les 45 secondes.

Dans lensemble, cela devrait signifier un produit plus léger, confortable à porter toute la journée, avec suffisamment de jus pour durer toute la journée. Une fonctionnalité bien accueillie pour ceux qui voyagent souvent et prennent de longs vols.

Dautres changements incluent un passage du micro-USB à lUSB-C pour le chargement, et ce qui semble être quelques micros de plus quauparavant, qui pourraient être utilisés pour une meilleure qualité dappel téléphonique, un meilleur ANC, ou peut-être les deux - nous allons il suffit dattendre et de voir quand ceux-ci seront enfin publiés.

On ne sait pas à quoi ressemblent les prix au Royaume-Uni, mais selon WinFuture.de, d où provient la fuite, les Bose QuietComfort 45 devraient se vendre 329 $ aux États-Unis.

