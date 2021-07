Le casque Bose QuietComfort 45 fait surface dans des images FCC divulguées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une série dimages nous ont apparemment fuite donné notre premier coup d oeil dans le monde réel au Bose QuietComfort 45 écouteurs .

Découvert pour la première fois par phoneArena, un dossier Bose FCC montre ce qui est soupçonné dêtre le successeur du Bose QuietComfort 35, lancé en 2016, et du QuietComfort 35 II . Et si lon doit se fier aux images, il semblerait également que la conception globale ne sécartera pas considérablement de la génération précédente.

Ils comportent le même bandeau rembourré, le même port USB-C, la prise jack 3,5 mm, le même mécanisme de pliage et même le même ensemble de boutons sur loreillette droite, et nous nous attendons à ce que la finition de couleur crème soit également ajoutée au lancement.

Bose/FCC

Avec cinq ans qui séparent potentiellement les modèles QuietComfort, et Bose probablement désireux de rattraper une partie du terrain quil a perdu au profit de Sony grâce à ses écouteurs 1000XM3 et 1000XM4 , nous nous attendons donc à ce que la majeure partie des améliorations se situe dans la réduction du bruit. et expérience découte.

En termes de prix, bien quil ny ait pas encore dindices, le QC45 pourrait potentiellement aider Bose à combler un espace pour les clients potentiels, assis entre le QC35 et le casque phare Noise Cancelling 700 .

Comme vous pouvez probablement le constater, cependant, il ny a vraiment pas grand-chose à faire avec cette fuite, à part le fait que la conception reste relativement inchangée.

Cependant, étant donné que les écouteurs ont apparemment reçu la certification FCC, cela laisse présager un lancement dans un avenir très proche. Rien nest confirmé sur ce front non plus, bien sûr, mais nous ne manquerons pas de vous informer sil y a des développements de Bose.

