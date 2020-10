Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Prime Day est là. Et la cinquième vente annuelle dAmazon US nest pas décevante. Actuellement, le détaillant en ligne réduit les prix de toutes sortes de produits électroniques et technologiques, y compris certains des meilleurs produits de Bose, qui sont maintenant à plus de 30%.

Bose est connu pour fabriquer certains des meilleurs haut-parleurs et écouteurs, et grâce à Prime Day, vous pouvez désormais économiser de largent sur une nouvelle paire découteurs et denceintes portables Bose. Les écouteurs sans fil Bose Quiet Comfort 35 II sont disponibles en trois couleurs différentes: minuit , noir et argent . Les écouteurs ont obtenu une réduction de prix de 33% et sont maintenant tombés à 200 $.

Dans notre examen pratique du Bose Quiet Comfort 35 II, nous avons félicité les écouteurs de deuxième génération pour avoir conservé la qualité sonore exceptionnelle et lajustement confortable de loriginal tout en ajoutant des améliorations telles que la prise en charge de Google Assistant.

En plus du casque Bose Quiet Comfort 35 II, deux des haut-parleurs portables de Bose sont en vente pour Prime Day 2020.

Le prix du Bose Soundlink Revolve a chuté de 40%, à 119,99 $. Le Soundlink Color II a obtenu une réduction de prix de 38%, passant à 79 $. Les deux sont dexcellents haut-parleurs portables pour une écoute en extérieur.

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Écrit par Maggie Tillman.