(Pocket-lint) - Il y a un an, Bose a arrêté les oreillettes Sleepbuds dorigine en raison de problèmes de batterie. Maintenant, il présente les Sleepbuds II .

Les Sleepbuds de première génération ne diffusaient pas votre propre musique. Au contraire, ils ont été conçus pour être portés pendant la nuit et jouer à travers une bibliothèque de pistes spéciales qui aident à bloquer le bruit et à minimiser les perturbations du sommeil pendant la nuit. Le nouveau modèle offre 35 pistes supplémentaires qui peuvent «couvrir et remplacer» les bruits indésirables. Bose a déclaré que la nouvelle application Bose Sleep avait même 14 pistes uniquement pour le masquage du bruit, que ce soit des pas ou des ronflements, plus 15 «Naturescapes» pour aider à calmer et réduire le stress.

«Bose Sleepbuds II utilise les progrès de notre technologie exclusive de masquage du bruit car il est préférable de couvrir le son - et non de lannuler - pour dormir», a déclaré Bose, ajoutant quil avait mené une étude pour prouver ses affirmations sur les Sleepbuds offrant une meilleure expérience de sommeil pour la plupart des gens qui les utilisent.

Les Sleepbuds de deuxième génération, sortis le 6 octobre pour 249,95 $, arborent un design léger mis à jour et des embouts auriculaires ajustés. Chaque oreillette mesure un quart de pouce de profondeur et possède un revêtement «anti-friction» pour éviter le bruit lorsquil est frotté contre le tissu. Ils ont également une nouvelle antenne pour une connexion plus stable avec votre téléphone.

Bose a déclaré quil utilisait une nouvelle batterie NiMH pour 10 heures de lecture et que létui de chargement en aluminium ajoutait 30 heures supplémentaires. Vous pouvez stocker jusquà 10 pistes de lapplication Sleep sur les écouteurs eux-mêmes. Si lune de ces mises à jour vous intéresse, les Bose Sleepbuds II sont disponibles en précommande dès maintenant aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.