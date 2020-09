Bose lance son casque de jeu - QuietComfort 35 II Gaming

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bose se lance dans les casques de jeu - tout comme le backend de son application la laissé entendre en juin . Il a lancé le casque de jeu Bose QuietComfort 35 II, qui est une bouchée.

Comme son nom lindique, il sagit en fait dune sorte de mise à jour itérative de ses écouteurs QC 35 II existants et très populaires, qui font partie des boîtes de réduction de bruit les plus confortables et les plus efficaces disponibles partout.

Le principal changement est lajout dun microphone détachable pour les discussions de groupe et dun contrôleur de volume pour sasseoir sur votre bureau, plus facilement accessible pendant que vous jouez. Il se connecte par un port de 3,5 mm ou se branche sur ce cadran de volume qui possède son propre port USB.

Il sagit donc dun casque très centré sur le PC du point de vue de son apparence, et il se trouve également dans le haut de gamme du marché, à 329 $ (avec un prix au Royaume-Uni non encore confirmé). Cela dit, il fonctionnera avec toutes les consoles grâce à cette prise jack 3,5 mm.

Le gros USP ici est lexcellente suppression du bruit que le QC 35 II avait de toute façon, et le fait que le détachement du microphone transforme le casque en une paire standard de très bons écouteurs Bluetooth, avec cette suppression du bruit à bord et la compatibilité avec Google Assistant. et Alexa.

Alors que dautres casques peuvent également fonctionner comme des écouteurs normaux, ils sont rarement aussi attrayants et efficaces pour la vie normale que ceux-ci. Le casque de jeu QC 35 II a apparemment une autonomie de 40 heures tout en fonctionnant via la connexion du microphone filaire, et une autonomie de 20 heures tout en fonctionnant sans fil. Sil perd de la charge pendant que vous jouez de 3,5 mm, il continuera à fonctionner - juste sans ANC.

Le casque est disponible en pré-commande auprès de Bose dès maintenant directement, bien que lon ne sache pas quand ils seront expédiés.

Écrit par Max Freeman-Mills.