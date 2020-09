Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bose présente trois nouvelles paires de cadres. Ils font suite à deux sets sortis en 2018. Deux dentre eux, appelés Tenor et Soprano, sont axés sur la mode, tandis que le troisième, Tempo, est destiné aux sportifs de plein air. Vous pouvez même les obtenir avec votre ordonnance si vous le souhaitez.

Alors, quest-ce que cest? Ce sont des lunettes de soleil avec des écouteurs. Bose a trouvé une proposition de niche avec les cadres tout-en-un. La paire dorigine ne pouvait pas fournir un son de qualité casque en raison du manque de basses, mais dans notre examen , nous avons trouvé que laudio était suffisamment clair pour les podcasts, les livres audio, les appels téléphoniques et la mélodie étrange. Les nouveaux modèles ont des «systèmes Bose ultra-minces», qui sont discrètement intégrés dans chaque bras «sans pièces supplémentaires, vis visibles, coutures ou perforations», a déclaré Bose dans son communiqué de presse.

Les nouveaux modèles Tenor et Soprano auraient «les enceintes Bose les plus minuscules, les plus minces et les plus invisibles de tous les temps», avec des haut-parleurs plus petits de 16 mm. Ils sont résistants aux rayures et aux chocs, dureront environ 5,5 heures sur une connecteurs de charge à broches. Le Tempo utilise un port USB-C standard pour charger sa batterie, qui peut durer huit heures de lecture continue. Il a également un indice IPX4 pour la résistance à leau et à la transpiration (les deux autres ont IPX2) et 22 millimètres pilotes dans chaque bras.

Bose propose plusieurs objectifs différents pour le Tempo (ils sont en polycarbonate avec diverses transmissions de lumière visible). Mais les trois paires de cadres ont des lentilles polarisées, qui bloquent 99% des rayons UV. Ils ont également amélioré les systèmes de micro pour les appels vocaux. Tout ce matériel supplémentaire équivaut à moins de 50 grammes de poids supplémentaire, a déclaré Bose.

Chaque modèle coûte 249 $ et est disponible dès maintenant .

Écrit par Maggie Tillman.