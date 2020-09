Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bose est introduction des écouteurs antibruit QuietComfort et des écouteurs sport, supprimant respectivement les écouteurs antibruit des séries 700 et 500.

Avec les écouteurs QuietComfort, au prix de 279 $, Bose est en concurrence avec les écouteurs AirPods Pro et Sony 1000XM3. Il est prometteur doffrir «tout le silence» auquel vous vous attendez des écouteurs circum-auriculaires de Bose, mais dans une paire découteurs véritablement sans fil. Vous pouvez choisir entre 11 niveaux de réduction du bruit. Pour lautonomie de la batterie, vous pouvez compter jusquà six heures. découte continue et obtenez 12 autres à partir de létui de transport qui prend en charge la charge sans fil.

Les écouteurs QuietComfort seront disponibles en noir ou en «stéatite». Chaque écouteur mesure plus dun pouce de long et pèse 0,3 once, et les embouts sont ovales.

Les écouteurs de sport, en revanche, semblent suivre le SoundSport Free de 2017 et sont conçus pour les entraînements les plus intenses. Ils sont directement en concurrence avec les Samsung Galaxy Buds Plus, mais sans la suppression du bruit. Ils sont disponibles en noir, blanc / vert) et bleu. Ils semblent être axés sur lajustement, le confort et leur capacité à rester dans loreille pendant lexercice. Ils ont un «défi presque magique de changer ou de tomber», a déclaré Bose dans son annonce.

Les écouteurs de sport à 179 $ sont également classés IPX4 pour la résistance à leau et à la transpiration, tout comme les écouteurs QuietComfort. Bose a déclaré que la durée de vie continue de sa batterie était inférieure à cinq heures. Le boîtier ajoute 10 autres et ne prend pas en charge la charge sans fil.

Les deux écouteurs seront lancés le 29 septembre, avec des précommandes maintenant disponibles. Ils prennent en charge Bluetooth 5.1, mais il ny a pas de multipoint, vous ne pouvez donc pas coupler deux appareils à la fois.

Écrit par Maggie Tillman.