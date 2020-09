Bose présente les écouteurs QC et les écouteurs sport: deux nouveaux vrais écouteurs sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme prévu - à la suite de quelques fuites récentes - Bose a dévoilé ses derniers vrais écouteurs sans fil, et tout a été repensé de fond en comble.

Un modèle - les écouteurs QuietComfort - est axé sur la qualité audio et la réduction du bruit, tandis que les écouteurs sport sont conçus pour résister à vos entraînements les plus rigoureux.

Pendant des années, le nom de marque QuietComfort a été utilisé pour des écouteurs avec une excellente suppression du bruit, et cette tradition se poursuit avec les écouteurs QC.

Bose affirme que ces nouveaux écouteurs offrent la réduction de bruit la plus efficace jamais installée dans une paire doreille, et cela commence par la conception des embouts. Les nouveaux embouts StayHear Max ont une conception de matériau souple, pour les rendre confortables, mais formés pour former une bonne étanchéité avec lextérieur de votre conduit auditif.

Ensuite, les écouteurs utilisent un réseau personnalisé de microphones pour détecter le bruit, le mesurer, puis - à laide dune puce dédiée alimentée par un algorithme unique - crée un signal opposé en une fraction de milliseconde.

Bose affirme que le résultat final est vraiment efficace et exclusif à Bose. Ainsi, que vous soyez dans un café avec des rafales de moulins à café bruyants ou à proximité dune route très fréquentée, le bruit extérieur est immédiatement réduit.

Bien sûr, vous pouvez utiliser ces microphones pour entendre ce qui se passe autour de vous. Les écouteurs QC offrent la possibilité dajuster le niveau de réduction du bruit, avec 11 niveaux différents pour que vous puissiez tout entendre clairement ainsi que votre musique, ou lannuler complètement.

En tant que Bose, laccent est également mis sur la reproduction fidèle de la musique et des basses de qualité à des volumes faibles et élevés.

Les écouteurs QuietComfort peuvent aller jusquà 6 heures de lecture de musique en dehors du boîtier, avec 12 heures supplémentaires offertes par la batterie de secours du boîtier. Cest un total de 18, ce qui nest pas vraiment époustouflant, mais devrait être suffisant pour passer une semaine de déplacements.

Les bourgeons QC seront disponibles en triple noir et stéatite (noir et blanc) qui ont tous deux une finition mate et des accents métalliques / brillants.

Quant aux écouteurs sport, ils présentent un design similaire mais une palette de couleurs différente, y compris un bleu glacier vibrant. Ils ont également un peu moins de performances de la batterie avec 5 heures hors du boîtier et 15 heures au total.

Contrairement aux écouteurs QC, le modèle Sport na pas lANC intégré - ce qui se reflète dans le prix inférieur - mais il offre toujours un son de qualité, selon le fabricant.

La conception des embouts et des poignées intra-auriculaires garantit que - même si lajustement tiendra fermement même avec les sports à fort impact - il ne sera pas inconfortable. Bose va même jusquà dire quils ont "un défi presque magique à changer ou à tomber".

Bose indique que ses deux nouveaux modèles découteurs sont disponibles en précommande dès maintenant avec une disponibilité générale prévue pour le 5 octobre. Les écouteurs Quiet Comfort vous coûteront 249,95 £ au Royaume-Uni, les écouteurs sport coûtant 179,95 £.

Écrit par Cam Bunton.