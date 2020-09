Fuite des écouteurs Bose QuietComfort Détails de la vidéo promotionnelle Réduction du bruit avancée, conception ergonomique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bose na pas mis à jour sa véritable portée sans fil depuis le premier SoundSport Free , qui - à lépoque - comptait parmi les meilleurs écouteurs TWS du marché, en particulier pour les coureurs.

Maintenant, il utilise son expertise en matière de réduction du bruit pour nous apporter une paire équipée dun ANC avancé. Ou du moins, cest ce qui semble presque confirmé maintenant grâce à une vidéo promotionnelle divulguée.

La vidéo est apparue pour la première fois grâce au détaillant australien Harvey Norman, et rapportée par CNET . Bien que la vidéo originale ait été retirée, elle a depuis été remise en ligne et vous pouvez la regarder ci-dessous:

Dans la vidéo, Bose montre le design des écouteurs QuietComfort, qui présentent certaines similitudes avec le SoundSport Free. Les écouteurs sont dotés dune pointe conique et dune ailette similaires, coniques, conçues pour être confortables mais sûres.

Il vante également "la suppression de bruit la plus efficace au monde", laissant entendre quil utilisera une technologie similaire à celle que nous avons expérimentée sur lexcellent casque Noise Cancelling Headphones 700 .

La paire vous permettra "dapprécier les détails les plus fins" de vos morceaux préférés et de fournir également des détails nets avec des basses profondes dans une paire découteurs résistants aux éclaboussures. Cela signifie que vous pouvez les porter sous la pluie ou pendant vos entraînements les plus en sueur, et ils devraient survivre.

Un point intéressant à noter est la configuration du microphone personnalisée qui se cache derrière une série de trous usinés sur la face inférieure du boîtier des écouteurs. Ceci est conçu pour permettre une clarté vocale de qualité similaire à celle du Headphones 700.

De plus, vous obtenez jusquà six heures de lecture de musique à partir du boîtier de charge, ce qui, bien que pas tout à fait au niveau le plus élevé, devrait suffire à la plupart des auditeurs. Cest certainement une amélioration par rapport aux cinq heures offertes par leurs cousins sportifs.

Bose na pas encore annoncé les nouveaux écouteurs QuietComfort, mais avec la vidéo promotionnelle apparaissant sur le site dun détaillant australien, il semble que la sortie se fera plus tôt que tard. Surveillez cet endroit.

Écrit par Cam Bunton.