Les écouteurs supra-auriculaires sont désormais autant une déclaration de mode quun élément audio fonctionnel. Mais si vous voulez quelque chose qui a non seulement lair bien, mais qui sonne bien, et qui possède un tas de fonctionnalités supplémentaires, les écouteurs Bose NC 700 sont des canettes antibruit super actives.

Nous portons le casque Bose Noise Cancelling 700 - cest le nom complet et officiel! - au cours de plusieurs mois. Voici cinq raisons pour lesquelles Bose fait toujours nos écouteurs de choix.

Commandes tactiles (vol / saut / pause / lecture)

Finitions noir / argent disponibles

Prise en charge de lassistant vocal

Les écouteurs peuvent être un peu problématiques en pinçant à lexcès. Ce nest pas le cas du Bose, qui glisse habilement au-dessus de la tête, ne se sent pas trop serré, mais crée le sceau approprié pour la supériorité sonore des oreilles.

Comme ces écouteurs ne se plient pas, il ny a pas non plus de bouchons avec des charnières pour les mettre dans leur bonne position; cela donne une conception transparente - presque comme si une seule pièce de matériau avait été utilisée.

Le confort est au top grâce aux matériaux doux utilisés et à lajustement intelligent, ainsi que les commandes tactiles fonctionnent vraiment un régal: tapoter et glisser sur loreillette droite mettra en pause / jouera et sautera les pistes comme vous le souhaitez, sans avoir besoin de trop boutons disgracieux.

10 niveaux de suppression active du bruit (ANC)

«Niveau 0» supplémentaire pour le mode Transparence

Système de 8 microphones pour lisolement

Système disolation vocale en forme de faisceau

Mais la principale raison dacheter le Bose est la technologie active de suppression du bruit à bord (cest là que la partie NC du nom entre en jeu). Non seulement cela fait un excellent travail pour isoler le monde qui vous entoure, bloquant une grande partie de lagitation, mais il est également réglable.

Il ny a pas de système binaire marche / arrêt ici: à la place, vous pouvez parcourir trois préréglages en utilisant le bouton de loreillette; préréglages pouvant être attribués dans lapplication de 0 (désactivé / transparent) à 10 (ANC maximum).

Au niveau maximum, lANC est fort, ce qui aide vraiment à éliminer le son, mais il ne semble pas que vous êtes coincé dans le vide - la qualité du son semble donc encore spacieuse. Si vous en voulez un peu moins - peut-être que vous allez courir et que vous voulez entendre du trafic, mais que la suppression de votre musique nest pas totale - composez-le à votre guise.

LANC peut également être utilisé pour les microphones lorsque vous passez un appel. Bose utilise une technologie de formation de faisceau pour isoler votre voix, de sorte que toute personne en conversation vous entendra comme si elle portait elle-même un casque antibruit. Intelligent.

Tout cela ne signifierait pas grand-chose si la qualité sonore nétait pas à la hauteur. Mais cest très certainement. Bose est réputé pour la qualité sonore de ses sorties, ici avec une multitude de basses, mais pas au point quil soit trop lâche ou boueux.

Nous avons passé des centaines dheures à écouter toutes sortes de genres de musique et nous ne nous sommes jamais sentis déçus par la capacité du NC 700 à gérer les basses grondantes, les voix qui montent en flèche ou les dynamiques plus nuancées.

Câble de 2,5 à 3,5 mm pour lépuisement de la batterie

Chargement USB-C (câble inclus)

20 heures de batterie par charge

La suppression active du bruit nécessite de lénergie, donc "active", cest là que la batterie du 700 entre en jeu. Une charge offre 20 heures à un volume de sortie décent.

Ou, si vous ne voulez pas écouter de la musique mais souhaitez simplement utiliser lANC lorsque, par exemple, vous dormez dans un train ou un avion, vous pouvez le faire aussi. Cest comme être enfermé dans un cocon démerveillement personnel.

Le casque mesure: 203 x 165 x 51 mm / pèse: 250 g

Mesures du boîtier: 218 x 179 x 62 mm

Bien que le NC 700 ne soit pas conçu pour se plier, cela rend le profil global de ces écouteurs relativement plat. Létui de transport inclus, dun peu plus de 6 cm dépaisseur, est donc facile à glisser dans un sac sans problème.

Le boîtier comprend également un petit compartiment pour contenir le câble 2,5 à 3,5 mm inclus, qui est pratique à utiliser lorsque la batterie est déchargée, ou si cest juste votre méthode préférée (nous lavons parfois utilisé pour des traductions en direct, où le casque fourni na pas été de qualité optimale).

