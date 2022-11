Obtenez les tout nouveaux QuietComfort Earbuds II de Bose à leur prix le plus bas à ce jour.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bien qu'ils ne soient sur le marché que depuis quelques mois, les derniers QuietComfort Earbuds II de Bose ont été réduits juste à temps pour le Black Friday. Vous trouverez un bon prix sur ces écouteurs à réduction de bruit leaders du marché aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez vous en procurer une paire pour 249 $ (soit une baisse de 50 $ par rapport à 299 $), tandis qu'au Royaume-Uni, les écouteurs sont passés de 279,95 £ à 249,95 £. Quoi qu'il en soit, les derniers écouteurs intra auriculaires de Bose, les plus chers, deviennent plus abordables qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc, s'ils étaient sur votre liste, vous ne les verrez probablement pas à un meilleur prix pendant un certain temps.

Bose a complètement redessiné ses oreillettes QuietComfort pour la deuxième génération, les rendant beaucoup moins encombrantes, amincissant tout - de la forme des oreillettes au boîtier de chargement - et les équipant d'un très bon système de réduction du bruit.

Chaque paire est livrée avec ce que l'on appelle le Bose Fit Kit, qui comprend trois paires d'embouts de tailles différentes et trois paires de bandes en silicone souple conçues pour s'adapter à l'intérieur de votre oreille. Ils sont conçus pour être confortables, mais aussi très sûrs.

La batterie à l'intérieur des écouteurs a une autonomie de 6 heures de musique et l'étui de chargement offre 18 heures supplémentaires, ce qui vous donne une autonomie totale de 24 heures avant de devoir brancher l'appareil sur un adaptateur électrique.

Le son est également très impressionnant sur les derniers QC Buds, grâce aux réglages de Bose et aux dernières technologies de réduction du bruit et d'égalisation active. Ces deux technologies s'adaptent à vous et à votre environnement pour vous garantir le meilleur son, quel que soit l'environnement. Il s'agit d'une paire d'écouteurs vraiment exceptionnelle.

Écrit par Cam Bunton.