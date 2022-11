Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les derniers AirPods Pro d'Apple ne sont pas sur les étagères des magasins depuis longtemps, mais nous avons déjà repéré une savoureuse remise sur les nouveaux membres de la famille d'écouteurs d'Apple.

La deuxième génération d'AirPods Pro est disponible pour un peu moins de 200 $ aux États-Unis (199,99 $ pour être exact), ce qui représente une baisse de 49 $. C'est une réduction assez importante pour l'un des produits les plus récents d'Apple. Si vous attendez qu'ils fassent l'objet d'une réduction, nous vous suggérons de les saisir avant que le prix ne remonte.

Apple AirPods Pro (2e génération) - économisez 49 $. Les derniers AirPods Pro d'Apple - dotés d'un son remanié et d'un nouvel étui de chargement avec AirTag Find My, MagSafe et prise en charge des chargeurs Apple Watch - ont été réduits à leur prix le plus bas. Maintenant 199,99 $. Voir l'offre

La deuxième génération des AirPods Pro est l'une de nos paires d'écouteurs intra-auriculaires sans fil préférées, en particulier lorsqu'elle est intégrée à un écosystème de produits Apple. Vous bénéficiez de toutes les commodités habituelles d'Apple, comme la prise en charge de "Hey Siri", l'appairage facile en une seule touche et le passage instantané d'un produit Apple à un autre sans avoir à les appairer à nouveau.

Apple a toutefois amélioré quelques aspects clés des AirPods Pro 2. La qualité du son a été améliorée pour offrir des basses de meilleure qualité, des médiums et des aigus plus élevés, et les embouts ont été redessinés pour les rendre plus confortables et incluent également une taille d'embout XS encore plus petite pour ceux qui avaient du mal à faire rentrer les modèles précédents.

Et ce n'est pas tout. Le nouvel étui de chargement a été doté des capacités AirTag, ce qui vous permet d'utiliser le suivi de précision pour retrouver exactement l'endroit où vous avez égaré l'étui. De plus, un haut-parleur est intégré au fond de l'étui, ce qui permet de l'entendre plus facilement lorsque vous jouez le son pour essayer de le retrouver.

Comme si cela ne suffisait pas, les éléments magnétiques de l'étui ont été améliorés afin que l'étui AirPods Pro 2 puisse mieux adhérer au chargeur MagSafe, et qu'il prenne désormais en charge le chargeur de l'Apple Watch, afin que vous puissiez les recharger avec l'un ou l'autre. C'est assez épique, et super pratique si vous faites déjà partie de l'écosystème Apple.

Écrit par Cam Bunton.