Les Google Pixel Buds Pro sont désormais disponibles avec une savoureuse réduction.

(Pocket-lint) - Si vous êtes un utilisateur de Google Pixel, peu de paires d'écouteurs vous donnent le sentiment d'appartenir au téléphone comme les derniers Pixel Buds Pro, et ils sont emballés avec quelques grandes technologies aussi.

Ils n'ont été lancés qu'au début de l'année, mais vous pouvez maintenant les obtenir avec une remise importante dans le cadre des ventes Black Friday d'Amazon au Royaume-Uni. Les Pixel Buds Pro, qui coûtaient auparavant 179 € à l'état neuf, sont désormais disponibles à 149 €.

Google Pixel Buds Pro - économisez £30 Google Pixel Buds Pro est la dernière offre TWS de la société, offrant une suppression efficace du bruit et un bon son dans un emballage attrayant. Disponible dès maintenant au prix de 149 £. Voir l'offre

Dans notre article sur les Google Pixel Buds Pro, nous avons noté qu'ils constituaient une nette amélioration par rapport aux offres précédentes de Google. Ils offrent un port confortable, une bonne qualité sonore et de nombreuses fonctionnalités intéressantes, comme la suppression efficace du bruit et l'intelligence intégrée de Google Assistant.

Ce ne sont pas les plus petits écouteurs, mais ils s'adaptent facilement à nos tests, sans sensation d'étirement, et ils sont très performants. La fonction Google Fast Pair facilite la connexion et le contrôle à partir de n'importe quel téléphone Android, avec des commandes détaillées et des options de personnalisation pour les gestes tactiles intégrées directement dans le menu Paramètres de votre téléphone.

Ajoutez à cela le Bluetooth multipoint - qui permet de se connecter à plusieurs appareils à la fois - et l'ANC fonctionne très bien dans la plupart des cas. De plus, il est facile d'activer le mode transparence d'une simple pression sur les écouteurs lorsque vous avez besoin d'entendre ce qui se passe autour de vous.

L'étui de chargement et les écouteurs eux-mêmes sont résistants aux éclaboussures, et l'étui en forme de galet est un design agréable et convivial qui se sent bien dans la main.

Il existe d'autres écouteurs de qualité, mais ceux-ci offrent une sensation plus homogène lorsqu'ils sont utilisés avec les téléphones Pixel et autres appareils Google. Ils constituent une excellente option, surtout à ce prix.

Écrit par Cam Bunton.