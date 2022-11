Le casque Bang & Olufsen Portal pour Xbox est maintenant disponible à un prix incroyable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au cours des dernières années, nous avons vu un certain nombre de sociétés audio haut de gamme s'adresser davantage au marché en pleine expansion des jeux, et Bang & Olufsen en fait partie. Avec sa gamme Portal, elle propose des écouteurs supra-auriculaires de luxe pour les joueurs sur console et PC.

Sa première paire - conçue pour la Xbox - est maintenant disponible à un prix beaucoup plus bas que lors de son lancement. Il n'est pas bon marché, loin de là, mais il l'est beaucoup moins que par le passé. À 244,99 £, il a baissé de plus de 200 £ par rapport à son prix de détail recommandé initial.

Bang & Olufsen Portal - économisez £204 Le casque Bang & Olufsen Portal pour Xbox offre un son et un design haut de gamme, mais pour les joueurs sur console. Disponible en noir ou en bleu marine pour seulement 244,99 €. Voir l'offre

L'un des principaux attraits des écouteurs Bang & Olufsen - outre l'attrait de la marque elle-même - est leur conception et leur fabrication. Le Portal est une somptueuse paire d'écouteurs qui est non seulement conçue pour être belle mais aussi pour être portée pendant de longues périodes sans être inconfortable. Le cadre léger est associé à une conception permettant d'alléger la pression pour garantir qu'il ne soit ni serré ni lourd.

Ces écouteurs portent le label "Designed for Xbox", ce qui signifie que vous bénéficiez d'un son exceptionnel et d'une latence très faible lorsque vous utilisez la connexion 2,4 GHz de la console.

D'un point de vue audio, vous bénéficiez également d'un son sans perte ainsi que de la prise en charge de Dolby Atmos - vous offrant un son immersif de haute qualité - et de l'ANC adaptatif qui peut ajuster et augmenter les performances en fonction de votre environnement.

Bien sûr, il ne s'agit pas d'un casque de jeu sans fonctionnalité de chat, et il est donc également conçu pour offrir un son clair lors des jeux multijoueurs en ligne, grâce à des micros antibruit répartis sur le casque. Il n'y a pas de bras de perche, mais c'est à peu près sa seule faiblesse.

Écrit par Cam Bunton.