Saisissez les oreillettes QuietComfort de Bose à leur meilleur prix en ce vendredi noir.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le grand événement commercial de 2022 est arrivé, et pour cette période du Black Friday, il y a de très bonnes affaires à faire. Comme il s'agit du premier Black Friday depuis le lancement des nouveaux QuietComfort Earbuds II, vous pouvez désormais trouver le modèle de première génération à un prix très avantageux.

Grâce à une remise importante, les QuietComfort Earbuds de Bose passent à un prix beaucoup plus abordable de 139 € au Royaume-Uni, soit près de la moitié de son prix d'origine de 249,95 € et moins que son prix le plus bas précédent de 149 €.

Écouteurs QC de Bose - économisez 109,96 €. Les écouteurs phares à réduction de bruit de première génération de Bose sont maintenant disponibles au prix le plus bas que nous ayons vu. Achetez-les pour seulement £139.99. Voir l'offre

Bien qu'ils aient été remplacés par les QuietComfort Earbuds II de Bose, les écouteurs de la première génération offrent toujours une excellente expérience d'écoute globale. La conception de l'embout conique large crée un joint confortable mais efficace à l'entrée de l'oreille, tandis qu'une ailette en silicone souple épouse l'intérieur de votre oreille pour les maintenir en place.

Nous avons été très impressionnés par la première paire d'écouteurs sans fil à suppression de bruit de Bose. La qualité sonore est fantastique, et la fonction de suppression du bruit réduit efficacement les grondements et les bruits forts et constants comme les moteurs d'avion ou de train.

Les écouteurs sont dotés de commandes gestuelles tactiles simples, ce qui vous permet de les toucher pour lire ou mettre en pause, et de les faire glisser pour régler le volume ou sauter des pistes.

L'autonomie de la batterie est assez standard, avec jusqu'à 6 heures de lecture avec une charge complète, et 12 heures de lecture supplémentaires dans l'étui. Cependant, l'étui offre la commodité de la recharge sans fil et fonctionne sur tous les tapis de recharge certifiés Qi.

Ajoutez à cela un indice IPX4 contre la sueur et la pluie, et vous obtenez une paire d'écouteurs très solide et polyvalente qui vaut la peine d'être achetée si votre budget ne vous permet pas d'atteindre les prix habituels de plus de 200 £ des écouteurs phares des grandes marques.

Écrit par Cam Bunton.