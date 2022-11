Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le dernier casque antibruit actif phare de Sony, le WH-1000XM5, a fait l'objet d'une offre exceptionnelle pour le Black Friday au Royaume-Uni.

Vous pouvez vous les procurer sur Amazon avec une réduction de 80 £, ce qui les ramène à 299 £ dès maintenant.

Il s'agit d'une baisse par rapport au prix normal de 380 £, ce qui signifie que vous pouvez acquérir les meilleurs écouteurs du moment pour un prix bien inférieur à la normale.

Bien entendu, il existe de nombreux casques impressionnants à ce prix, mais le système de réduction du bruit de Sony est toujours le meilleur du marché.

La qualité du son, même en dehors de la fonction de réduction du bruit, est tout à fait remarquable, mettant en valeur votre musique et la rendant agréable à écouter.

Sony a également donné aux écouteurs un tout nouveau design, beaucoup plus moderne et élégant, qui se fond mieux dans le décor et s'avère extrêmement confortable à porter pendant de longues périodes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui rend ce casque si spécial,lisez notre article complet sur le casque, mais en attendant, ne manquez pas cette offre d'Amazon - les offres précoces du Black Friday comme celle-ci ont tendance à ne pas durer très longtemps et à disparaître à un moment donné.

Écrit par Max Freeman-Mills.