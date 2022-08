Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Beats, propriété d'Apple, s'est associé à Kim Kardashian pour sortir une paire d'écouteurs sans fil Beats Fit Pro à thème, appelée Beats Fit Pro True Wireless Earbuds - Kim K Special Edition. Les nouveaux écouteurs Beats x Kim sont disponibles dans des couleurs neutres très tendance pour Kim, qui peuvent soit se fondre dans la masse, soit se démarquer, car ils sont de couleur chair, selon Kim Kardashian.

En dehors de leur esthétique extérieure, ils sont identiques aux Beats Fit Pro ordinaires. Dans notre revue des écouteurs sans fil, nous avons dit qu'ils sont compacts, qu'ils ont beaucoup de fonctionnalités utiles et qu'ils sont suffisamment bien ajustés pour être utilisés pendant toutes vos séances d'entraînement. Associés à un son agréable et à des fonctions intelligentes telles que la suppression active des bruits (ANC), l'audio spatial, la détection intra-auriculaire et la puce H1 d'Apple, ces écouteurs sont tout indiqués pour les utilisateurs d'iPhone et ceux qui possèdent plusieurs produits Apple.

À bien des égards, le Beats Fit Pro s'adresse essentiellement aux personnes qui veulent une annulation active du bruit de niveau AirPods Pro, mais pour les séances d'entraînement. Et la version Beats x Kim est évidemment destinée aux fans de l'entrepreneur.

Les modèles Beats x Kim seront disponibles sur la boutique en ligne d'Apple le 16 août 2022 à 10 ET. Ils coûteront le même prix que les Beats Fit Pro ordinaires (environ 200 $) aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne et au Japon.

Ils seront lancés dans les magasins de détail le jour suivant, mais les ventes physiques sont limitées à 10 magasins Apple, dont la 5e Avenue, Regent Street et les Champs-Élysées. Elles seront également disponibles dans des grands magasins haut de gamme comme Selfridges au Royaume-Uni et SSENSE au Canada. Vous pouvez également les acheter sur Amazon en Amérique du Nord ou sur WeChat en Chine.

Partout où elles seront vendues, elles seront disponibles dans les couleurs Moon, Dune ou Earth.

Écrit par Maggie Tillman.