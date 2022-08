Beats va sortir le Fit Pro en trois nouvelles couleurs ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une fuite récente suggère que Beats pourrait travailler sur trois nouvelles couleurs pour ses écouteurs Fit Pro et - en regardant ces trois couleurs - il semble qu'ils pourraient très bien être conçus pour se fondre dans les tons de la peau.

Les trois couleurs - appelées Mica, Ochre et Umber - sont des teintes très neutres pour la peau, du moins par rapport aux modèles blanc, noir, rouge et violet pierre actuellement proposés par la marque audio populaire.

Ces couleurs particulières pourraient signifier que les écouteurs, déjà peu encombrants, se fondront davantage dans la masse et se distingueront encore moins qu'ils ne le font déjà, ce que certaines personnes souhaitent, notamment lors des appels vidéo.

On ne sait pas encore si c'est la raison pour laquelle Beats semble prêt à lancer ces nouvelles couleurs. Il se pourrait simplement que la société veuille lancer trois nouvelles couleurs neutres et à la mode et que cela n'ait rien à voir avec la couleur de la peau.

Si, bien sûr, la société les lance. Les images et les éléments ont été trouvés par @aaron613 sur Twitter, sans autre information que les couleurs elles-mêmes.

Nous n'avons pas de calendrier de lancement, malheureusement, alors nous devrons attendre et voir si cette rumeur se concrétise.

Écrit par Cam Bunton.