Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Beats a annoncé une nouvelle collaboration avec la marque de mode Daily Paper, basée à Amsterdam, qui lancera une édition spéciale de Beats Studio Buds dans le cadre de la collection printemps/été 2022 de Daily Paper.

L'édition spéciale présente un design audacieux recouvert de graffitis qui s'harmonise avec les vêtements de la marque pour la nouvelle collection.

La ligne entière est fortement influencée par la scène hip-hop et graffiti de New York dans les années 80 et 90, et si vous avez toujours voulu que vos écouteurs ressemblent à un wagon de métro vandalisé, c'est maintenant l'occasion.

Les Studio Buds nous ont impressionnés lorsque nous les avons examinés l'année dernière, offrant un prix compétitif, une bonne compatibilité avec les appareils Android et Apple et un son exceptionnel.

Les meilleures offres de casques pour l'Amazon Prime Day 2021 : Bose, B&O, Beats et autres Par Cam Bunton · 25 Peut 2022

Cette édition spéciale conserve tout ce que nous avons aimé de la version standard, mais ajoute un design audacieux, ainsi qu'un emballage thématique et une décalcomanie co-marquée dans la boîte.

Ce n'est pas la première fois que Daily Paper et Beats s'associent. En 2021, en collaboration avec le Black in Fashion Council, ils ont lancé une pochette durable pour le Beats Flex à l'occasion de la Journée de la Terre.

Si l'édition spéciale des Beats Studio Buds vous intéresse, elle sera disponible à partir du jeudi 26 mai à 12 heures CEST dans les magasins phares de Daily Paper à Amsterdam, New York et Londres.

Elles seront également disponibles sur le site Web de Daily Paper au prix de 149,95 $ / 129,95 £ / 149,95 €.

Écrit par Luke Baker.