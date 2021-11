Beats Fit Pro officiel, complet avec aileron intra-auriculaire et ANC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Beats a officiellement annoncé une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil offrant une sorte de croisement entre les Powerbeats lancés il y a quelques années et les Studio Buds lancés plus tôt cette année.

Lidée du Fit Pro est de proposer une petite paire de bourgeons compacts (comme les Studio Buds), mais avec un ajustement sûr qui les rend plus pratiques pendant lexercice . De plus, contrairement aux Powerbeats, ceux-ci ont une suppression active du bruit.

Cet ajustement sûr est assuré par ce que Beats appelle un bout daile. Cet aileron flexible sort de lécouteur et saccroche à lintérieur de votre oreille pour le maintenir en place afin que vous puissiez emmener les écouteurs en marche ou au gymnase, et ils ne tomberont pas.

Les têtes sont également résistantes à leau selon lindice IPX4, ce qui signifie essentiellement quelles sont résistantes aux éclaboussures et devraient survivre si vous transpirez dessus ou si vous êtes pris sous la pluie pendant que vous courez.

Beats Fit Pro dispose également de lANC (Active Noise Cancelling) et vous pouvez utiliser trois modes découte. Vous pouvez activer lANC pour bloquer les bruits externes ou activer le mode Transparence pour entendre plus clairement ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez également désactiver les deux et utiliser la fonction Adaptive EQ.

Comme tous les précédents casques antibruit de Beats, le Fit Pro peut ajuster la suppression du bruit en temps réel, en scannant constamment le bruit ambiant autour de vous et en adaptant lANC pour quil fonctionne dans cet environnement.

Beats - étant une entreprise Apple - a également accès à la technologie dApple, et dans ce cas, cela signifie que les nouveaux bourgeons ont la puce H1 à lintérieur pour une commutation et un couplage faciles entre les appareils. De plus, ils sont équipés de la prise en charge de la fonction Spatial Audio dApple Music, y compris la capacité de suivi de la tête qui maintient la musique dans une certaine position lorsque vous tournez la tête.

Fit Pro dispose également dun capteur de détection de la peau pour savoir quand ils sont dans vos oreilles, puis les utilise pour lire et mettre en pause automatiquement la musique lorsque vous les insérez ou les retirez.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Beats revendique jusquà 6 heures découte en dehors du boîtier lorsque les modes ANC / Transparence sont activés, avec 21 heures supplémentaires dans le boîtier de charge. Avec ces modes désactivés et légaliseur adaptatif activé, vous obtiendrez 7 heures découte et 30 heures dans le boîtier, ce qui vous donne jusquà 37 heures au total.

Beats Fit Pro est disponible à lachat aux États-Unis à partir du 5 novembre en quatre couleurs : noir, blanc, gris sauge et violet pierre, et coûtera 199,99 $.

