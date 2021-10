Fuite de Beats Fit Pro: les écouteurs de fitness avec ANC seront bientôt lancés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir lancé sa première paire de têtes TWS antibruit plus tôt dans lannée, il semble que Beats soit sur le point den lancer une autre. Mais cette fois, lentreprise cherche à sappuyer sur sa réputation de créer des écouteurs parfaits pour sentraîner.

Si lon en croit les fuites, Beats est sur le point de lancer une paire découteurs appelée Beats Fit Pro, et présentera un design similaire à celui des Beats Studio Buds .

Cela signifie un bourgeon compact de forme ovale avec une pointe en silicone et le bouton en forme de pilule à lextérieur. Sauf quil semble que cette partie des écouteurs sétendra pour former une aile/aileron intra-auriculaire pour le maintenir dans loreille plus solidement.

La fuite a été publiée pour la première fois par 9to5Mac dans un rapport qui comprend également des rendus de presse haute résolution du produit. Celles-ci montrent les bourgeons en blanc, gris, noir et rose/violet.

Selon la source du site, les écouteurs seront livrés avec ANC (Active Noise Cancelling) et comporteront la puce H1. Cela signifie, contrairement aux Studio Buds, que vous pourrez les associer à plusieurs produits Apple.

Les écouteurs devraient également prendre en charge "Hey Siri", vous permettant dactiver lassistant de liPhone sans avoir à appuyer sur un bouton et à le maintenir enfoncé.

Fit Pro devrait également offrir une autonomie de batterie suffisante. On prétend quils dureront 6 heures avec une charge complète avec lANC ou le mode Transparence activé, ou 7 heures avec ceux éteints.

Létui de charge - qui est censé ressembler davantage à létui Powerbeats Pro - contiendra 27 à 30 heures supplémentaires de batterie, ce qui pourrait signifier que le Beats Fit Pro sera parmi les bourgeons TWS les plus durables disponibles.

Comme les Studio Buds, on sattend à ce que la Fit Pro propose un couplage rapide sur iOS et Android et - avec Google Fast Pair - vous montre les niveaux de batterie et la prise en charge de Find My Device.

Selon les rumeurs, Beats Fit Pro serait lancé au cours de la première semaine de novembre et sera disponible à lachat peu de temps après.

