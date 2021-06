Obtenez le Beats Studio3 à plus de 50 % de réduction pour Prime Day au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les écouteurs emblématiques Beats Studio 3 ne sont pas toujours disponibles à un prix aussi fantastique, mais ils le sont aujourdhui. Alors, ne manquez pas votre chance de vous procurer une paire à plus de 50 % de réduction au Royaume-Uni.

Ce sont des écouteurs de style supra-auriculaire qui offrent ce son de basse percutant classique. Normalement, ils se vendent à 299,95 £. Mais aujourdhui, ils sont disponibles pour 144,99 £ . Cest 154,96 £ de réduction !

Les Beats Studio 3 intègrent la puce Apple W1 Headphone Chip. Cela prend en charge la suppression active du bruit et le Bluetooth de classe 1. En plus de cela, vous obtenez 22 heures de temps de lecture. Et si vous avez besoin de passer des appels ou de passer une journée dappels Zoom, il y a aussi un microphone intégré.

Écrit par Claudio Rebuzzi. Édité par Dan Grabham.