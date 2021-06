Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ayant déjà fuité récemment, Beats a maintenant officiellement dévoilé sa prochaine paire découteurs sans fil attendue : Beats Studio Buds.

Ils partagent un nom et certaines fonctionnalités avec le casque supra-auriculaire Studio 3 Wireless dil y a quelques années. A savoir : ce sont les premiers écouteurs Beats avec ANC (Active Noise Cancelling) intégré, ce sont aussi les plus petits vrais intra-auriculaires sans fil Beats.

Contrairement à la gamme Powerbeats , les Studio Buds nont pas de crochet supra-auriculaire pour les maintenir en place. Au lieu de cela, ils sont conçus pour sadapter à votre oreille, avec la pointe inclinée de manière à ce quelle soit confortable et sûre.

La forme arrondie du boîtier est conçue pour épouser lintérieur de loreille tandis quune minuscule sortie coupée avec précision garantit que lair peut entrer et sortir de votre oreille pour réduire toute sensation de pression que vous pourriez ressentir autrement.

Extérieurement, le boîtier rond se courbe jusquà une languette plate en forme de pilule qui nous rappelle beaucoup la gamme denceintes Pill. Ils sont également classés IPX4 contre les infiltrations deau.

Le sentiment que nous avons de ce lancement est que les Beats Studio Buds ne sont pas là pour vous offrir cette paire découteurs sportifs. Au lieu de cela, tout est question de commodité et daccessibilité, tout comme le Beats Flex captif lancé lannée dernière.

Cela commence par lANC qui bloque le bruit externe (y compris le vent) et surveille constamment le bruit ambiant en temps réel et sy adapte. Tout comme les autres produits Beats équipés de lANC.

Pour entendre votre environnement, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton « b » à lextérieur des écouteurs, tandis que les micros à double faisceau garantissent que votre voix est au centre de lattention et que les bruits externes sont réduits pendant les appels téléphoniques.

Le son est délivré par une paire de haut-parleurs de 8,2 mm qui utilisent un haut-parleur à diaphragme à double élément personnalisé qui, selon Beats, vous garantira une excellente séparation stéréo et très peu de distorsion harmonique. De plus, comme vous vous en doutez dun nouveau produit Beats, les écouteurs prennent en charge la nouvelle fonctionnalité Spatial Audio d Apple Music.

Peut-être plus excitant - au moins pour les utilisateurs dAndroid - est quils prennent également en charge la fonction Fast Pair . Cela signifie que lappairage et la connexion sont aussi simples et pratiques que lutilisation dun iPhone, et vous pouvez même utiliser Find My Device de Google pour les localiser lorsquils sont perdus.

Chaque bourgeon se connecte indépendamment à votre appareil, vous pouvez donc les utiliser tous les deux ensemble ou les utiliser séparément - tout comme les Airpods - tandis que la batterie de 8 heures vous permet découter de la musique hors de létui pendant un bon moment.

Au total, y compris la charge offerte par létui de transport, vous bénéficierez de 24 heures dutilisation entre les trajets au câble USB pour la charge.

Les Beats Studio Buds seront mis en vente cet été en rouge, blanc et noir à un prix très raisonnable de 149,99 $ et de 129,99 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Cam Bunton.