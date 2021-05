Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Beats Studio Buds dApple, qui nont pas encore été annoncés, sont apparus dans les dépôts réglementaires , le code bêta , les fuites dimages et maintenant ... sur LeBron James.

La star des Lakers a partagé quelques publications sur Instagram (comme la remarqué pour la première fois MacRumors ) sur lui-même portant une paire doreilles sans fil qui ressemblent énormément aux prochains Beats Studio Buds. Certes, il est difficile de dire quelle marque découteurs il porte, mais si vous zoomez très près et que vous êtes un fan aux yeux daigle des produits Beats, vous pourriez être convaincu que ce sont les prochains écouteurs sans fil de Beats.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par LeBron James (@kingjames)

Noublions pas non plus que LeBron James a approuvé et promu Beats dans le passé. En 2008, pendant les Jeux olympiques , Beats lui a donné un casque, qui a ensuite demandé à lentreprise déquiper toute léquipe olympique américaine de basket-ball avant de partir pour Pékin. LeBron James est également un bon ami du Dr Dre et a joué dans des publicités Beats dans le passé. Additionnez, et il est fan de Beats.

Donc, sil porte effectivement des écouteurs Beats inédits dans ses publications, ce ne serait pas surprenant. Nous soupçonnons quune annonce est imminente, cependant, étant donné la fréquence à laquelle ils ont fui et sont apparemment maintenant repérés dans les oreilles des athlètes.

Écrit par Maggie Tillman.