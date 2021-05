Voici à quoi ressemblent les prochains Beats Studio Buds dApple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Beats, propriété dApple, développerait une nouvelle paire découteurs sans fil appelée Beats Studio Buds. Ils ont même été récemment repérés dans les dépôts de la Federal Communication Commission des États-Unis. Désormais, des images réelles des écouteurs ont fait surface en ligne.

MySmartPrice a partagé des images divulguées des Beats Studio Buds, offrant un meilleur aperçu de la conception. Le boîtier est illustré, avec les embouts en silicone et les composants internes manquants. Le boîtier de forme ovale qui chargera les Studio Buds nest pas non plus représenté, mais il a déjà été découvert dans le code iOS 14.6. Comme vous pouvez le voir sur les images, les écouteurs ressemblent à ce que lon attend des AirPods Pro 2.

Les écouteurs ont essentiellement un design plus petit sans tige. À titre de comparaison, les Powerbeats Pro, les écouteurs les plus populaires de Beats, sont des crochets doreille de sport.

Apple aurait également mis à jour sa gamme dAirPods cette année - avec un modèle de deuxième génération qui pourrait suivre la voie du Galaxy Bud , en éliminant la tige et en offrant une forme arrondie. Il a également été affirmé quils pourraient être disponibles en deux tailles. Apple développerait également des AirPods 3 avec des tiges raccourcies. Ils seront probablement assis entre les AirPods 2 et les AirPods Pro .

Meilleurs écouteurs Bluetooth classés en 2021: Meilleurs écouteurs sans fil supra-auriculaires ou supra-auriculaires Par Mike Lowe · 27 Peut 2021

Étant donné que les dépôts auprès de la FCC précèdent généralement les annonces officielles de quelques jours ou semaines, nous soupçonnons Apple dannoncer les Beats Studio Buds sous peu. Gardez à lesprit que sa marque Beats na rien lancé de nouveau depuis le Beats Flex lautomne dernier.

Écrit par Maggie Tillman.