Comment retrouver les écouteurs Beats perdus et les suivre

(Pocket-lint) - Beats appartenant à Apple a plusieurs écouteurs dans son portefeuille , dont certains ont la puce H1 ou W1, permettant certaines des fonctionnalités pratiques offertes par les AirPods dApple .

Les écouteurs Beats avec la puce W1 ou H1 - comme le Powerbeats Pro - ne sont pas seulement très faciles à configurer avec un appareil iOS, mais avec iOS 14.5 , ils sont également beaucoup plus faciles à trouver et à suivre.

Voici comment rechercher et suivre les écouteurs Beats perdus.

Si vous possédez une paire découteurs Beats avec la puce H1 ou W1, comme Powerbeats Pro, Studio 3 Wireless ou Beats Flex, et que vous exécutez iOS 14.5 ou version ultérieure sur votre iPhone ou iPadOS 14.5 ou version ultérieure sur votre iPad, vous pouvez utilisez lapplication Find My dApple pour localiser vos écouteurs Beats, comme vous le feriez avec des AirPods ou dautres appareils Apple connectés à votre identifiant Apple.

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher et suivre vos écouteurs Beats perdus:

Assurez-vous que vos écouteurs Beats ont déjà été configurés avec votre iPhone ou iPad Ouvrez lapplication Apple Find My - cest un fond gris avec un grand cercle vert et un petit cercle bleu à lintérieur Appuyez sur longlet Appareils en bas Faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher votre liste dappareils Tout casque Beats compatible précédemment configuré apparaîtra dans la liste

Si vous appuyez sur vos écouteurs Beats perdus dans la liste, vous pourrez voir leur dernier emplacement, obtenir un itinéraire vers cet emplacement et lire le son pour essayer de les trouver.

Tous les écouteurs Beats équipés de la puce W1 ou H1 dApple sont compatibles avec lapplication Find My. Vous en trouverez une liste ci-dessous:

Beats Studio 3 sans fil

Beats Solo Pro

Beats Solo 3 sans fil

Beats Flex

Powerbeats 4

Powerbeats Pro

BeatsX

Si vous possédez une paire découteurs Beats sans puce Apple W1 ou H1, vous devrez trouver le numéro de série de vos écouteurs Beats, puis contacter lassistance Apple pour essayer de les localiser.

Le numéro de série peut figurer sur le reçu original ou sur la boîte dorigine. Vous pouvez ensuite contacter lassistance Apple par téléphone ou par chat .

La réponse à cela est oui et non. Si vous perdez un écouteur Beats Powerbeats Pro ou létui de chargement, Apple remplacera votre article perdu moyennant des frais. Alors oui, il est possible dobtenir un remplacement, mais le remplacement nest pas gratuit, même sil est moins cher que dacheter une nouvelle paire.

Un écouteur Powerbeats Pro de remplacement peut être remplacé pour un montant de 102,44 £ au Royaume-Uni. Un boîtier de charge Powerbeats Pro peut également être remplacé pour un montant de 102,44 £ au Royaume-Uni.

