Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Beats a dévoilé son dernier coloris en édition spéciale, et cette fois-ci, il sagit dune superbe paire de Powerbeats qui brillent dans le noir, lancée en collaboration avec la marque de mode basée à Tokyo, Ambush.

Du point de vue de la forme et du matériau, les Powerbeats Ambush sont les mêmes que le modèle régulier , mais la différence réside dans la finition. Il y a le logo rouge frappant `` b contrastant avec la finition luminescente et le logo audacieux `` Ambush sur le côté de lécouteur, lui donnant ce look distinct.

Il y a aussi une pochette gratuite qui présente également le même co-marquage et un logo qui brille dans le noir.

Cest quand vous allumez les lumières que cela devient vraiment intéressant, car le câble et le boîtier en plastique des écouteurs brillent dans le noir. En plus davoir lair cool, cela pourrait même vous aider à être plus visible alors que les nuits et les matins plus sombres sinfiltrent en hiver.

Dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Beats , la propriétaire dAmbush, Yoon Ahn, a déclaré que linspiration pour le design brillant venait de sa ville au Japon, où les lampadaires brillent la nuit.

Les spécifications et les performances sont les mêmes que celles des Powerbeats classiques, vous obtenez donc la même puce Apple H1 à lintérieur, ce qui permet une connexion facile pour les utilisateurs diPhone et la commutation entre les appareils iCloud.

De plus, il y a 15 heures dautonomie de la batterie et la technologie Fast Fuel qui vous donne 1 heure de lecture de musique à partir dune charge de cinq minutes.

Lédition spéciale Powerbeats Ambush sera mise en vente chez Selfridges, End Clothing, Apple et Ambush Design au Royaume-Uni à partir du 18 novembre avec - peut-être - le seul inconvénient étant cette collaboration de designers spéciale qui signifie quils coûtent plus cher. Ils vous coûteront 169,95 £, au lieu de 129,00 £ du modèle non-Ambush.

Écrit par Cam Bunton.