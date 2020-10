Beats Flex est un suivi abordable du Beats X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Beats a dévoilé une nouvelle paire découteurs flexibles de style tour de cou, appelés Beats Flex, et ce sont les écouteurs sans fil les plus abordables de la société à ce jour.

Flex sinspire beaucoup de son prédécesseur - Beats X - en construisant les écouteurs sur un collier souple et flexible qui se trouve autour de votre cou et de vos épaules, tandis que les pointes reposent à lintérieur des oreilles.

Ils partagent de nombreuses fonctionnalités similaires. Par exemple, Beats Flex lance automatiquement la lecture et la mise en pause lorsque vous enclenchez les écouteurs ensemble, comme le OnePlus Bullets Wireless . Assemblées, la musique sarrête, mais détachez-les et placez-les dans vos oreilles et la musique reprend.

Les nouveaux pilotes acoustiques développés chez Apple garantissent que le son sest amélioré, avec un microphone amélioré pour garantir que tous les appels vocaux sont également plus clairs. Et il y a une charge USB Type-C. Il ny a pas de port Lightning ou de port micro USB en vue.

Beats dit que le câble Flex-Form est très léger, facile à porter et super simple à enrouler et à mettre dans votre sac, sac à main ou poche.

Bien sûr, ils disposent de Bluetooth, mais aussi de la puce Apple W1 qui est apparue pour la première fois dans les produits Beats il y a environ trois ans. Ce nest pas la puce H1 avancée qui a fait son entrée dans les nouveaux écouteurs AirPod et Beats , mais est utilisée pour des optimisations similaires.

Cette puce active la fonction dappairage instantané pratique lorsque vous avez un iPhone. Allumez-les simplement près de votre iPhone et vous obtiendrez un graphique contextuel facile à lécran pour vous connecter. De plus, il est automatiquement associé à tout autre appareil Apple lié au même compte iCloud dès que vous le faites.

Les utilisateurs dAndroid pourront également utiliser les écouteurs en sassociant via Bluetooth comme dhabitude et en utilisant lapplication Beats du Play Store pour maintenir le micrologiciel à jour.

Il peut durer 12 heures avec une charge complète, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des gens, et avec une charge Fast Fuel de 10 minutes, vous pouvez obtenir 1,5 heure dutilisation.

Dans sa focalisation continue sur les emballages renouvelables, Beats a déclaré que le Flex est expédié dans un emballage contenant le moins de plastique de toutes ses boîtes de vente au détail à ce jour et composé à 87% de matériaux à base de fibres. La fibre dans la boîte est fabriquée à partir de bois recyclé, avec le plateau de produit dans la boîte en papier facilement recyclable.

Comme nous lavons mentionné au début, ce sont les nouveaux écouteurs sans fil les plus abordables de Beats à ce jour. Beats Flex sera mis en vente à partir du 21 octobre au prix de seulement 49,99 $ aux États-Unis et 49 £ au Royaume-Uni.

Ils seront initialement disponibles en Beats Black et Citrus Yellow, avec Smoke Grey et Flame Blue au début de lannée prochaine.

Écrit par Cam Bunton.