(Pocket-lint) - La vente annuelle dAmazon, Prime Day, a débuté aux États-Unis. La vente de cette année prévoit une réduction du prix de lun de nos écouteurs dentraînement préférés, le Powerbeats Pro de Beats appartenant à Apple .

Les membres Amazon Prime peuvent obtenir un excellent ensemble découteurs dentraînement avec les écouteurs sans fil Powerbeat Pro. Lors de notre examen pratique , nous avons pensé quils étaient meilleurs que les AirPod et le choix évident pour tous ceux qui recherchent un écouteur dentraînement. Les Powerbeats Pro résistent à la transpiration et offrent neuf heures dautonomie. Ils fonctionnent sur la puce Apple H1 et utilisent le Bluetooth de classe 1 pour une portée étendue.

Cette offre est proposée en deux couleurs: noir et ivoire.

Les membres Prime peuvent obtenir les Powerbeats pour 174,95 $ sur Amazon US , 30% de réduction sur le prix normal de 249,99 $. Pour voir comment ils se comparent aux autres écouteurs dentraînement disponibles à lachat, consultez notre guide détaillé ici .

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Nous avons également un guide sur les astuces, astuces et hacks dachat dAmazon ici .

Écrit par Maggie Tillman.