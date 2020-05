De nouvelles couleurs Powerbeats Pro impressionnantes arrivent, et elles ont fière allure

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Beats a annoncé que ses écouteurs les plus populaires - les Powerbeats Pro - étaient disponibles dans une poignée de nouvelles couleurs, juste à temps pour lété.

Des rumeurs avaient suggéré que de nouvelles couleurs étaient en route, et lannonce daujourdhui confirme leur existence. Ces couleurs, par leur nom, sont le jaune printemps, le rose nuage, le rouge lave et le bleu glacier.

Initialement, le Powerbeats Pro était disponible en quelques couleurs assez neutres, comme le noir, la marine, livoire et une olive foncée. Le dernier lot rafraîchit la gamme avec une touche de luminosité et de plaisir.

Le jaune printemps a une teinte presque verte, tandis que le rose nuage et le bleu glacier sont tous les deux des tons pastel, et le rouge lave, eh bien, cest brillant comme vous le souhaitez avec une teinte dorange ajoutée pour le différencier du rouge simple.

Côté fonctionnalités, rien na changé pour le Powerbeats Pro avec cette nouvelle sélection. Vous obtenez le même design confortable et sécurisé, la même qualité sonore et la même autonomie.

Cela signifie que vous obtenez jusquà 9 heures de lecture de musique avec une seule charge, plus plus de 24 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge. Il y a aussi la puce H1 qui permet un appariement facile avec les appareils iOS, et signifie quils sont instantanément appariés avec tout autre produit Apple connecté au même compte iCloud.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les utiliser avec un téléphone Android ou une autre source de musique. Vous pouvez les coupler comme vous le feriez pour nimporte quelle autre paire découteurs Bluetooth.

Ils sont toujours notre premier choix pour les écouteurs dentraînement grâce à la façon dont ils sadaptent et sonnent, et à la durée rassurante de la batterie.

Si vous souhaitez accrocher lune de ces nouvelles couleurs fraîches, vous pouvez les acheter à partir du 9 juin auprès dApple ou dautres revendeurs agréés, au prix habituel de 219,95 £.

Regardez notre vidéo de revue ci-dessous: