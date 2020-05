Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Une nouvelle rumeur, provenant dune source qui semble assez fragile, suggère que Beats est sur le point de dévoiler une nouvelle vague de couleurs pour le Powerbeats Pro , et nous voulons vraiment que cela soit vrai.

Le message stipule que nous devrions nous attendre à ce que le rose nuage, le bleu glacier, le jaune printemps et le rouge lave atterrissent sur les étagères des magasins dans un proche avenir, et - si cela est vrai - ajouterait un look frais et lumineux à la gamme existante.

Suite à la rumeur, Parker Ortolani a préparé un rendu de lapparence de ces nouvelles couleurs, puis partagé sur Twitter, et nous sommes tellement là pour ça.

Le schéma de couleurs actuel de Beats comprend principalement des couleurs sombres comme la marine, le noir et le vert mousse. Cette nouvelle gamme vivante ajouterait un peu de boost à cette gamme.

Maintenant, bien que nous ne soyons pas sûrs de la validité de la source dorigine , il existe de réelles preuves que Beats va bientôt lancer une nouvelle paire de Powerbeats Pro, et que peu de choses devraient changer entre la gamme dorigine et les nouvelles.

Une liste FCC a récemment été publiée et montre clairement une paire découteurs Beats Powerbeats Pro dans limagerie. Étant donné que cela ne fait que 12 mois environ quils ont été lancés à lorigine, il serait peu probable quil sagisse dune mise à niveau majeure. Et limagerie montre un produit qui est pratiquement identique aux écouteurs sortis.

Il convient également de noter quil nest pas différent de Beats de lancer de nouvelles couleurs pour coïncider avec de nouvelles saisons, car les écouteurs de la société ont longtemps cherché à être des articles à la mode ainsi que des produits audio. Douze mois dans un cycle de vie semble définitivement un bon moment pour réorganiser loffre avec une nouvelle couche de peinture.