(Pocket-lint) - La gamme de casques la plus populaire de Beats - et lune des gammes de casques les plus populaires de toutes les entreprises du monde - bénéficie dune réduction de 40% dans un accord précoce du Black Friday.

Plus précisément, le Solo 3 Wireless qui a récemment été remplacé par le Solo Pro est maintenant disponible à bas prix.

Vous pouvez acheter une paire de Solo 3 Wireless pour le prix très bas de seulement 119,95 $, soit 80 $ de réduction sur le prix de vente conseillé initial de 119,95 $ .

Pour ce prix, vous aurez le choix de couleur noir, argent, bleu marine, rouge et or rose, mais le jaune ne permet déconomiser que 25%.

Solo 3 Wireless a été lun des premiers produits audio Beats à présenter la même puce W1 qui alimentait les AirPod dorigine.

La puce facilite loptimisation de la batterie, ce qui vous permet dobtenir jusquà 40 heures de lecture de musique et vous offre la commodité dun couplage facile avec les iPhones. Et comme il y a le processeur W1, une fois que vous êtes associé à lun de vos appareils Apple, il est automatiquement associé aux autres.

Écrit par Cam Bunton.