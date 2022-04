Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les écouteurs haut de gamme de Bang & Olufsen sont en train de changer, avec le Beoplay EX - c'est "E 10" et non "E ex" apparemment - qui apporte un tout nouveau design pour remplacer le Beoplay EQ sortant.

La principale différence du Beoplay EX est l'utilisation d'une section intra-auriculaire plus petite, les composants techniques se trouvant dans la partie fine du design, ce qui permet aux concepteurs de Bang & Olufsen de proposer un haut-parleur de 9,2 mm par oreille - ce qui est important en termes d'écouteurs - pour une qualité sonore optimale. Les fonctions Adaptive aptX de Qualcomm, pour offrir une qualité Hi-Res Audio.

Bang & Olufsen nous explique que les commentaires des clients de l'EQ ont conduit à une nouvelle conception de ses écouteurs phares sans fil afin d'améliorer le confort - une plainte fréquente concernant le modèle EQ - et à l'inclusion de six tailles d'embouts dans la boîte pour garantir une adaptation optimale aux différentes tailles et formes d'oreilles.

Les écouteurs ont une autonomie totale de 28 heures avec l'étui inclus (20 heures avec la fonction de suppression active du bruit activée), ce qui n'est pas le meilleur résultat de la catégorie, mais un sous-produit acceptable de ce tout nouveau design qui réduit l'échelle physique.

Le boîtier est également plus petit que dans les itérations précédentes, ce qui le rend plus facile à transporter. Il peut être rechargé via USB-C (câble inclus) ou à l'aide d'un pad sans fil Qi pour votre confort (bien que vous devrez l'acheter séparément).

Outre le Black Anthracite et l'Anthracite Oxygen - une finition plus bleue avec du charbon de bois - il existe également une option Gold Tone (comme sur la photo). Tous les modèles sont dotés d'un verre Gorilla Glass à l'extérieur, avec une finition brillante qui englobe le logo B&O à l'intérieur. La résistance à la poussière et au sable est également assurée par la norme IP57.

Les Beoplay EX de Bang & Olufsen arriveront par vagues en fonction de la couleur en question : Anthracite Oxygen le 5 mai, Gold Tone le 27 mai et Black Anthracite au mois de juin. Le prix des écouteurs est de 349 £/399 €/399 $. Ce n'est pas un prix très abordable, mais pour un produit que vous utiliserez probablement plusieurs heures par jour, si vous voulez ce qu'il y a de mieux en termes de design, de confort et de son, c'est un prix qui, selon nous, vaut la peine d'être payé.

Écrit par William Perceval. Édité par Max Freeman-Mills.